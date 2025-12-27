Tylko dziś. 499 zł za oczyszczacz powietrza z wentylatorem bezłopatkowym i sterylizacją UV

Jest zima i to dość mglista. Z tego też powodu smog jest bardzo częstym zjawiskiem. Dlatego też szukając najlepszych promocji, często zaglądam do działów z oczyszczaczami powietrza. I tak dobrze wyposażony model bez promocji w cenie 699 zł to coś, co się nie zdarza. Dlatego też wyjątkowo tym razem ufam, że cena wyjściowa faktycznie wynosiła te 1199,99 zł. VESTFROST VPB1F50 to prawdziwy kozak pod każdym względem.

VESTFROST VPB1F50

Pewnie pierwszym, co rzuciło się Wam w oczy, jest ten dziwaczny pałąk. To nie jest dziwaczna ozdoba. To zintegrowany wentylator bezłopatkowy. Oczyszczacz ten nie tylko zimą walczy ze smogiem, ale latem pomaga walczyć z upałem. Mamy więc dwa w jednym. I tak, oferuje on opcje obracania się o 80 stopni i odchylania do przodu i tyło o 30 stopni. Jest to więc pełnowartościowy wentylator.

Mamy tu także 6-etapowy system filtracji powietrza: od cząsteczek stałych, bakterie, HEPA i filtr węglowy, po sterylizator UV-C i jonizator. Dzięki temu powietrze będzie czyste jak to tylko możliwe. I to na powierzchni do 50 metrów kwadratowych. A to wszystko sterowane zarówno z aplikacji, jak i pilota. Warto jednak się pośpieszyć, ponieważ cena ta obowiązuje tylko dziś do północy.