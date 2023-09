Pamiętasz Verbatim? Nie zgadniesz, co teraz robią

Markę Verbatim kojarzy pewnie każdy polski użytkownik komputer. Podczas targów IFA 2023 firma zaprezentowała swoje nowe produkty.

Odwiedzając targi IFA trafić można zarówno na stoiska tytanów branży technologicznej, jak i marki nieco mniej oczywiste. Jedną z nich jest firma Verbatim, której logo kojarzy zapewne każdy, kto na początku XX! wieku miał okazję korzystać w Polsce z komputera. Prawdopodobnie z jakiejś płyty z najnowszymi kinowymi hitami lub Windowsem XP "spoza oficjalnej dystrybucji".

Verbatim na IFA 2023 - nie tylko płyty CD

Ale marka Verbatim to nie tylko płyty CD i DVD. Podczas targów IFA 2023 producent zaprezentował całą gamę produktów. W tym gronie nie brakło kilku zaskoczeń.

Prawdopodobnie najbardziej spektakularną spośród nowości marki Verbatim jest dysk Vi12000. To konstrukcja SSD NVMe wykorzystująca technologię PCIe 5.0. Nośnik może się pochwalić prędkościami transferu danych na poziomie 12 300 i 11 888 MB/s (odpowiednio dla liniowego odczytu i zapisu). No i mimo pokaźnego układu chłodzenia konstrukcja zmieści się nawet do konsoli PlayStation 5.

O ile jednak superwydajny dysk SSD może być imponujący, tak na stoisku Verbatim można było znaleźć kilka produktów jeszcze ciekawszych. Na przykład przenośne monitory. W ofercie producenta znalazło się kilka modeli w rozmiarach od 14" do 17,3". Wszystkie charakteryzują się rozdzielczością 1920x1080 oraz pozwalają na obsługę dotykiem.

Nowością na IFA są także trackery Bluetooth Verbatim My Finder. Urządzenie ewidentnie zostało zainspirowane AirTagiem firmy Apple. Ba, jest nawet kompatybilne z aplikacją Find My. Zaprezentowany na targach gadżet urodą może nie grzeszy, ale może być ciekawą alternatywą dla rozwiązania z Cupertino.

Oprócz tego na stoisku można było znaleźć szeroką gamę innych akcesoriów. Od pendrive'ów, poprzez ładowarki GaN i stacje dokujące USB-C. aż po powerbanki z obsługa MagSafe. Jak widać dawno minęły czasy, kiedy hasło "Verbatim" oznaczało wyłącznie płyty CD (lub dyskietki). Co ważne, nowe akcesoria z oferty producenta już niebawem powinny pojawić się także w polskich sklepach.

