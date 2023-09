Fairphone 5 dostanie Androida 18 i w 2031 wciąż będzie bezpieczny

Jednym z ciekawszych smartfonów prezentowanych na targach IFA był Fairphone 5. Modułowy smartfon wyróżnia się szczególnie długim wsparciem programowym, można go też samodzielnie naprawić.

Fairphone to holenderska marka smartfonów, która stara się wyróżnić na rynku szczególną dbałością o środowisko i dążeniem do minimalizacji produkcji elektrośmieci. Dokładnie te idee reprezentuje Fairphone 5, telefon, który zadebiutował tuż przed targami IFA i podczas imprezy doczekał się swojej oficjalnej prezentacji.

Fairphone 5 w 70% wykonany jest z materiałów pochodzących z recyklingu, firma przekonuje też, że produkcja każdego egzemplarza telefonu kompensowana jest poprzez recykling takiej samej ilości elektrośmieci – użytkownik może też odesłać do utylizacji swój stary telefon, wykorzystując pudełko, w którym otrzymał Fairphone’a 5. Producent przekonuje też, że łańcuch dostaw obejmuje tylko zweryfikowane źródła, gdzie materiały takie jak kobalt, złoto, lit czy wolfram pochodzą z rzemieślniczych kopalni szanujących prawa pracowników.

Najciekawsze jest jednak to, że Fairphone’a 5 można samodzielnie naprawić. Urządzenie ma modułową konstrukcję i przy użyciu śrubokrętu można zdjąć tylną klapkę i wyjąć akumulator, ekran, przedni i tylny aparat czy port USB. W sumie jest 11 wymiennych części. Wszystkie mają być dostarczane przez partnerów handlowych firmy Fairphone.

Długie życie telefonu wymaga także wsparcia programowego. Fairphone 5 przychodzi z Androidem 13 i wkrótce dostanie aktualizację do wersji 14. Wraz z nią producent obiecuje 5 dużych aktualizacji systemu, aż do Androida 18. Jeszcze dłużej użytkownik będzie otrzymywał poprawki bezpieczeństwa i mniejsze aktualizacje – data końcowa wyznaczona została na 2031 rok, czyli za 8 lat. Co więcej, firma Fairphone zapowiada, że może wydłużyć ten czas jeszcze o dwa lata, czyli do 2033 roku, na 10 lat. Jakby tego było mało, producent oferuje 5 lat gwarancji na telefon.

Pod względem specyfikacji Fairphone 5 wyróżnia się też jedną ciekawą cechą. Jego sercem jest mało znany układ Qualcomm QCM 6490, stworzony jako jednostka przemysłowa do urządzeń IoT. To właśnie taki rodowód SoC sprawia, że smartfon będzie mógł być aktualizowany przez 8 czy nawet 10 lat. Pod względem mocy jest to układ porównywalny do Snapdragona 778G.

Fairphone 5 oferuje ponadto ekran OLED 90 Hz o przekątnej 6,46 cala i rozdzielczości 1224 x 2700. Telefon ma też 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej (+microSD do 2 TB). Pod względem komunikacyjnym zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 6E (6 GHz), Bluetooth 5.2 i NFC. Jest też port USB 3 typu C oraz wyjście audio 3,5 mm.

Z tyłu obudowy są trzy aparaty: 50 Mpix (Sony IMX800, f/1,88. OIS), szerokokątny 50 Mpix (IMX858, 117 °, tryb makro 2,5 cm) oraz czujnik głębi ToF.

Energię dostarcza akumulator o pojemności 4200 mAh z ładowaniem 30 W. Telefon powstał w wersji niebieskiej, czarnej i przezroczystej, a jego obudowa zapewnia szczelność IP55.

Fairphone 5 wyceniony został na 699 euro, czyli ponad 3100 zł. Trwa już przedsprzedaż, a pełna dostępność zapowiedziana została na 20 września.

