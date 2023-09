Smartfon apokalipsy zombie. Bateria na rekord, a i przywalić nim można

Bateria w Twoim smartfonie nie wystarcza na długo? Na berlińskich targach IFA 2023 znaleźliśmy rozwiązanie tego problemu – pancerny smartfon Ulefone Armor 24, zasilany akumulatorem o pojemności 22000 mAh (22 tysiące mAh).

Wszystkie współczesne smartfony (no, może prawie wszystkie) łączy między innymi to, że energia w baterii potrafi niknąć w oczach, a my – przy bardziej intensywnym korzystaniu z urządzenia – musimy sięgać po ładowarkę nawet więcej niż raz dziennie. W niektórych sytuacjach czy zawodach, w których korzystamy intensywnie z telefonu, nie jest to takie łatwe. Co prawda możemy sięgnąć po powerbank, ale to nie zawsze jest wygodne.

Inne smartfony mogą się schować

Tymczasem rozwiązanie przyszło ze strony firmy Ulefone. To producent wzmocnionych smartfonów (i nie tylko), który na berlińskie targi IFA 2023 przywiózł urządzenie o nazwie Armor 24. To nowy pancerniak marki, którego najważniejszą cechą i jednocześnie zaletą jest wbudowany akumulator o pojemności aż 22000 mAh. Chętnie bym sprawdził, na ile to realnie wystarcza.

Jak łatwo odgadnąć, wyposażenie smartfonu w tak pojemną baterię, ma swoje widoczne skutki. To przede wszystkim duża grubość urządzenia. Jak widać na poniższym zdjęciu, jest ono mniej więcej trzy razy grubsze od iPhone'a. Armor 24 swoje również waży, przypominając pod tym względem... cegłę.

Powerbank z latarką i funkcją telefonu

Ale pojemna bateria oraz pokaźne rozmiary i masa to nie wszystko. Na tylnym panelu w oczu rzuca się sporej wielkości latarka LEDowa, którą niemal można kogoś oślepić (sprawdziliśmy to na własnych oczach). Możemy ją włączyć (oraz wyłączyć) poprzez dłuższe przytrzymanie jednego z przycisków. Do sterowania nią jest również specjalna aplikacja. Możemy z jej pomocą między innymi ustawić moc świecenia, a także na przykład uruchomić wysyłanie świetlnych sygnałów SOS.

Woda i kurz mu niestraszne

Ulefone Armor 24 to wzmocniony smartfon, który jest odporny na działanie wody, pyłów oraz innych czynników zewnętrznych. Potwierdzają to certyfikaty IP68 i IP69K oraz spełnianie wojskowej normy MIL-STD-810H. Wewnątrz pancernej obudowy pracuje układ MediaTek Helio G96, który współpracuje z 8 GB RAM-u (z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 8 GB pamięci wirtualnej) oraz 256 GB przestrzeni na dane.

Za wyświetlanie obrazu odpowiada tu 6,78-calowy ekran o rozdzielczości FullHD+, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz. Fotograficzny arsenał smartfonu to dwa aparaty o rozdzielczości 64 Mpix z tyłu oraz 16-megapikselowy aparat z przodu.

Ulefone Armor 24 obsługuje sieci komórkowe 2G, 3G i 4G, zatem do kompletu brakuje tylko 5G. Jest też oczywiście Wi-Fi, Bluetooth oraz NFC. Monstrualną baterię możemy "szybko" naładować z mocą do 66 W, a nad całością czuwa system Android 13.

