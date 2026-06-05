Valve potwierdza premierę Steam Machine, ale jest jeden problem
Valve potwierdziło, kiedy komputery Steam Machine trafią do sprzedaży. Szybciej, niż wielu się spodziewało. Jednak wciąż jest jeden problem.
Wielu graczy czeka na premierę komputerów Steam Machine. Będą to stacjonarne maszyny, działające na bazie systemu SteamOS, który jest używany między innymi w konsoli Steam Deck. Dobra informacja jest taka, że Valve potwierdził premierę PC-tów. Zła, że wciąż brakuje kluczowej informacji.
Premiera Steam Machine
Valve potwierdziło, że komputery z serii Steam Machine trafią do sprzedaży jeszcze tego lata. Dowiedzieliśmy się tego za sprawą rozszerzenia programu zweryfikowanych gier. Będzie on działać podobnie, jak w przypadku przenośnej konsoli Steam Deck. Valve będzie sprawdzać poszczególne produkcje pod kątem między innymi domyślnych ustawień graficznych, obsługi kontrolera oraz działania bez ręcznej zmiany ustawień.
Firma już wcześniej przyznała, że Steam Machine są mniej więcej 6 razy wydajniejsze niż Steam Deck, więc powinny obsługiwać nie tylko więcej gier, ale będą one też działać znacznie płynnej. To doskonała informacja. Problemem jest to, że wciąż nie znamy ceny komputerów.
To właśnie cena okazała się największym problemem Valve. Docelowo komputery miały zadebiutować znacznie wcześniej, ale wybuchł kryzys na rynku pamięci. Dyski i RAM-y znacząco podrożały. Dodatkowo spadła ich dostępność. Z tego powodu firma musiała opóźnić premierę. Powinniśmy się też spodziewać, że Steam Machine będą znacznie droższe niż początkowo zakładało Valve. Jak drogie? Tego wciąż nie wiemy.