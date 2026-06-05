Valve potwierdza premierę Steam Machine, ale jest jeden problem

Wielu graczy czeka na premierę komputerów Steam Machine. Będą to stacjonarne maszyny, działające na bazie systemu SteamOS, który jest używany między innymi w konsoli Steam Deck. Dobra informacja jest taka, że Valve potwierdził premierę PC-tów. Zła, że wciąż brakuje kluczowej informacji.

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Premiera Steam Machine

Valve potwierdziło, że komputery z serii Steam Machine trafią do sprzedaży jeszcze tego lata. Dowiedzieliśmy się tego za sprawą rozszerzenia programu zweryfikowanych gier. Będzie on działać podobnie, jak w przypadku przenośnej konsoli Steam Deck. Valve będzie sprawdzać poszczególne produkcje pod kątem między innymi domyślnych ustawień graficznych, obsługi kontrolera oraz działania bez ręcznej zmiany ustawień.

Firma już wcześniej przyznała, że Steam Machine są mniej więcej 6 razy wydajniejsze niż Steam Deck, więc powinny obsługiwać nie tylko więcej gier, ale będą one też działać znacznie płynnej. To doskonała informacja. Problemem jest to, że wciąż nie znamy ceny komputerów.