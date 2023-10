Valve jednak tworzy nową wersję Steam Decka, ale nie na to liczyłeś

Jeden z pracowników Valve niedawno dał jasno do zrozumienia, że na razie nie mają w planach Steam Decka 2. Firma odpowiedzialna między innymi za Steama na ten moment skupia się na aktualnie dostępnej konsoli, bo wciąż ma ona duży potencjał, a nowy model nie przyniósłby dużych zmian. Pomimo tego nowa wersja powstaje, ale nie jest to Steam Deck 2.

Już pod koniec sierpnia pojawiły się plotki na temat nowego Steam Decka, oznaczonego jako 1030. Taka wersja konsoli pojawiła się w dokumentach złożonych do urzędu certyfikacji w Korei Południowej. Rzecz w tym, że do tej pory nie wiedzieliśmy, czym ten model ma się różnić od poprzednich. Teraz pojawiły się pierwsze doniesienia na ten temat.

Valve Corporation Model: 1030 seems to be a revised Steam Deck model with AT LEAST a new Wi-Fi card capable of the 6E (6Ghz) spectrum pic.twitter.com/OLjzTPVXlr