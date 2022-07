Valve nie boi się konkurencji. SteamOS trafi na inne urządzenia

SteamOS stanie się nowym wiodącym systemem dla rynku przenośnych konsol? Na to wygląda! Valve chce zoptymalizować swój OS pod urządzenia innych firm.

Valve Steam Deck, które debiutowało w tym roku okazała się hitem. Amerykanie nie dość, że zdają się świetnie rozumieć potrzeby fanów kieszonkowych konsol, to dodatkowo obrali nieco inny kierunek jeśli chodzi o gry. W odróżnieniu do Nintendo tutaj użytkownik może grać w posiadane już tytuły, które wydano na PC.

Valve wyciąga pomocną rękę do GPD

Steam Deck okazał się tak dużym sukcesem, że wiele innych firm postanowiło wydać podobne sprzęty lub odświeżyć swoje wcześniejsze urządzenia. Sporo z nich ma oferować znacznie lepszą specyfikację. Wygląda jednak na to, że Valve nie boi się konkurencji, wręcz przeciwnie - będzie ją wspierać.

Niedawno pisaliśmy o najciekawszej alternatywie dla Steam Decka przypominającej bardziej UMPC (kieszonkowy komputer), aniżeli handhelda (kieszonkową konsolę). Mowa o GPD Win Max 2, które prócz wbudowanego kontrolera oferuje fizyczną klawiaturę i większy ekran o wyższej rozdzielczości.

Azjaci będą sprzedawać swój produkt w dwóch wersjach - tańszej z Intelem i droższej z AMD. To druga z nich ma być wydajniejsza. Mowa o procesorze AMD Ryzen 7 6800U (8R/12W@4,7 GHz) sparowanym z układem graficznym AMD Radeon 680M. Jest to więc nowsza architektura CPU niż w Steam Decku, a iGPU wyposażono w 12, zamiast 8 jednostek EU co wymiernie wpłynie na wydajność w grach.

W komentarzach na platformie crowdfunfingowej Indiegogo GPD poinformowało, że Valve odezwało się do nich z ciekawą propozycją. Chodzi o optymalizację systemu SteamOS znanego ze Steam Decka właśnie pod Win Max 2. Powinno to potrwać około pół roku, a Chińczycy chcą się na to zgodzić.

Taki krok to zysk dla Valve - popularyzacja ich systemu (który jest zmodyfikowanym Linuksem), dla graczy - lepsza wydajność w grach, ale i dla rynku przenośnych konsol/komputerów. Z optymalizacji zyskają też inne urządzenia wykorzystujące ten układ APU, a więc propozycje od AYANEO, AYN, AOKZOE i innych.

