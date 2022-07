Szykujcie portfele. Steam Deck nie ma szans z GPD Win Max 2

Marzy Ci się Steam Deck ale nie chcesz czekać? Potrzebujesz większej wydajności? Szukasz maszyny zarówno do zabawy, jak i pracy? Odpowiedzią jest GPD Win Max 2!

Steam Deck to kieszonkowy komputer lub konsola (zależy kogo zapytać), która oficjalnie zadebiutowała na rynku w lutym 2022 roku. Urządzenie od Valve momentalnie zdobyło serca graczy. W końcu to pierwsza solidna alternatywa dla Nintendo Switch, a dodatkowo pozwala na granie w posiadane już gry ze zwykłego PC.

GPD Win Max 2 będzie lepszy, ale i droższy od Steam Decka

Niestety Amerykanie mają problemy z mocami przerobowymi. Czas oczekiwanie na urządzenie po zakupie to nadal wiele miesięcy. Co gorsza nowe wersje Valve Steam Deck są zauważalnie gorsze od pierwszych partii. A konkurencja nie śpi i próbuje zagarnąć dla siebie jak najwięcej rynku.

GPD, czyli świetnie znana entuzjastom UMPC firma z Hong Kongu, zdradziła wreszcie ceny za swój najnowszy sprzęt. Mowa o GPD Win Max 2, czyli bezpośredniej alternatywie Steam Deck, która łączy ze sobą laptopa i kieszonkową konsolę. A wszystko to pod kontrolą systemu Windows 11.

GPD Win Max 2 ma wymiary 227 x 160 x 22 milimetrów i waży 1005 gramów. Zastosowano tutaj 10,1-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2560×1600 pikseli, jasności do 400 nitów i zabezpieczony szkłem Corning Gorilla Glass 5. Sercem urządzenia może być zarówno procesor Intel Core i7-1260P (12 rdzeni / 16 wątków z zegarem do 4,7 GHz), jak i AMD Ryzen 7 6800U (8 rdzeni i 16 wątków z zegarem do 4,7 GHz).

W pierwszym przypadku otrzymujemy zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe z zegarem do 1,4 GHz i z 96 jednostkami EU. W drugim jest to AMD Radeon 680M z taktowaniem do 2,2 GHz i 12 jednostkami CU. Nie dajcie się jednak zmylić - w obu przypadkach mowa o 768 shaderach.

Wariant z procesorem Intel Core oferuje pamięci DDR5 typu 5200 MT/s, zaś model z AMD oferuje szybsze moduły DDR5 6400 MT/s. Jeśli chodzi o pojemność to do wyboru będą dwie wersje - 16 lub 32 GB. W przypadku pamięci wbudowanej do wyboru będą warianty z SSD 1 lub 2 TB, a dodatkowo będzie można dołożyć własny nośnik (GPD Win Max 2 posiada dwa złącza typu M.2 2280 i 2230).

Wisienką na torcie pozostaje standardowa klawiatura QWERTY z regulowanym podświetleniem, cztery wbudowane głośniki oraz analogowe grzybki i przełączniki jak w klasycznym padzie. Nie zabrakło też WiFi 6, Bluetooth 5.2, czytnika kart SD oraz opcjonalnego modułu 4G LTE.

GPD Win 2 Max ma już swoją stronę na Indiegogo, ale zbiórka crownfundingowa jeszcze nie wystartowała. Sugerowane ceny wyglądają następująco (przedsprzedaż/ceny po premierze):

GPD Win 2 Max (6800U / 16 GB RAM / 128 GB SSD): 899 USD (tylko 50 sztuk), czyli około 4179 złotych

(tylko 50 sztuk), czyli GPD Win 2 Max (6800U / 16 GB RAM / 1 TB SSD): 999/1159 USD, czyli około 4645/5389 złotych

999/1159 USD, czyli GPD Win 2 Max (6800U / 32 GB RAM / 1 TB SSD): 1199/1359 USD, czyli około 5569/6309 złotych

GPD Win 2 Max (6800U / 32 GB RAM / 2 TB SSD): 1299/1459 USD, czyli około 6030/6775złotych

GPD Win 2 Max (i5-1260P / 16 GB / 1 TB SSD): 999/1159 USD, czyli około 4645/5389 złotych

Modem 4G LTE: 79/89 USD, czyli około 369/415 złotych

Specjalny SSD M.2 2230 1TB: 139/145 USD, czyli około 645/67 złotych

Chińska propozycja więc będzie zdecydowanie droższa niż Valve Steam Deck. Dostępna jednak niemal od ręki już we wrześniu 2022, a przy tym mogąca pochwalić się lepszą specyfikacją i funkcjonalnością. Pierwsze zagraniczne testy GPD Win Max 2 są już dostępne online.

Źródło zdjęć: GPD, Indiegogo, ETA Prime

Źródło tekstu: oprac. własne