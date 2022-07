Znamy szczegóły na temat procesorów Intel Raptor Lake. Czuć niedosyt

Planujesz kupno nowego komputera lub upgrade obecnego? Nie wiesz czy wybrać procesor Intel Raptor Lake czy AMD Ryzen 7000? Ułatwimy to zdradzając szczegóły na temat nadciągającej 13. generacji od Niebieskich.

Aktualnie najnowszymi konsumenckimi procesorami do komputerów stacjonarnych jest 12. generacja od Intela. Mowa o rodzinie Alder Lake-S, która debiutowała na rynku pod koniec 2021 roku. Amerykanie jednak nie zwalniają tempa i jeszcze w tym roku miejsce ma mieć premiera 13. generacji nazwanej Intel Raptor Lake-S.

Intel Raptor Lake-S będzie korzystać z gniazda LGA 1700

Ma być to bardziej ewolucja, aniżeli rewolucja. Od samego początku wiadomo więc, że w przypadku Intel Raptor Lake czeka nas głównie usprawnienie rozwiązań znanych z Intel Alder Lake, aniżeli wprowadzenie całkowitych nowości. Szczegóły pozostawały jednak do tej pory tajemnicą. Teraz jednak je poznaliśmy.

W Chinach miała miejsce konferencja dotycząca głównie urządzeń typu NAS, na której pokazany został jeden bardzo ciekawy slajd. Oczywiście mimo umowy o poufności zdołał on wyciec do chińskich social mediów i dostępny jest na platformie Baidu. Zdjęcie przedstawia szczegóły dotyczące procesorów Intela z 13. generacji.

Potwierdzają się wcześniejsze doniesienia, czyli fakt, że Intel Raptor Lake-S będą dysponowały jeszcze większą liczbą rdzeni. Wcześniej było to maksymalnie 16 (8P+8E), teraz zaś będzie to nawet 24 (8P+16E). Tym samym zwiększy się też ilość dostępnej pamięci Cache typu L2 i L3.

Kolejna porcja ciekawostek dotyczy wspieranych pamięci RAM. W przypadku standardu DDR5 będzie to już oficjalnie 5600 MHz, a nie 4800 MHz. Oczywiście to tylko "minimalne" zapewnienia, bo już teraz Intel Alder Lake obsługiwały moduły ponad 6000 MHz, chociaż wymagało to droższego sprzętu. Zachowane zostanie też wsparcie dla modułów DDR4, ale to nikogo nie powinno dziwić - nowe procesory mają działać na "starych" płytach głównych z chipsetami Intel 600 i gniazdem LGA 1700.

Na koniec zostaje nam większa liczba linii PCI Express 4.0 z chipsetu, co przełoży się na więcej(/nowsze) porty na panelu I/O lub więcej złącz M.2 na PCB. Nie zdradzono tutaj jednak szczegółów. Maksymalna liczba linii PCI Express 5.0 ma nadal wynosić 16, a więc wygląda na to, że będzie ona współdzielona między GPU i SSD.

Intel Alder Lake-S Intel Raptor Lake-S Generacja 12. generacja 13. generacja Litografia Intel 7 Intel 7 Gniazdo procesora LGA 1700 LGA 1700 Architektura rdzeni (P/E) Golden Cove/Gracemont Raptor Cove/Gracemont Architektura iGPU Xe-LP Xe-LP Maksymalna liczba rdzeni CPU 16 (8P+8E) 24 (8P+16E) Maksymalna liczba rdzeni iGPU 96 EU 96 EU Wsperane pamięci RAM DDR4-3200/DDR5-4800 DDR4-3200/DDR5-5600 Linie PCIe (CPU) 16x PCIe Gen5

4x PCIe Gen4 16x PCIe Gen5

4x PCIe Gen4 Linie PCIe (Chipset) 12x PCIe Gen4

16x PCIe Gen3 ??x PCIe Gen4

16x PCIe Gen3 Data premiery Q4 2021 Q4 2022

Premiery procesorów Intel Raptor Lake-S należy spodziewać się w czwartym kwartale 2022 roku, prawdopodobnie w październiku. Wpierw na rynku pojawią się jednak wyłącznie topowe, odblokowane jednostki dedykowane entuzjastom. Na tańsze, zablokowane modele poczekamy dłużej. W przypadku poprzedniej generacji był to pierwszy kwartał następnego roku.

Zobacz: Jaki komputer do gier i pracy? Gotowe zestawy na lipiec 2022

Zobacz: NVIDIA GeForce RTX 4090 będzie dwa razy szybszy od RTX 3090

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Baidu, Shutterstock

Źródło tekstu: oprac. własne