Użył Commodore 64 do generowania grafiki przez AI

Generatywna sztuczna inteligencja wskazywana jest jako jedna z największych energetycznych pijawek naszej cywilizacji i zarazem siła napędowa do budowania coraz potężniejszych serwerów. Tymczasem Nick Bild poszedł w kierunku przeciwnym — zaprzęgł do generowania AI poczciwy Commodore 64.

Miłośnicy sprzętu retro kolejny raz nie zawodzą

Generowanie grafiki z pomocą AI możliwe jest bez użycia zewnętrznych serwerów w domowym zaciszu. By szło to sprawie, przyda się odpowiedni układ graficzny NVIDIA, a jak się do tego zabrać, przeczytać możecie w naszym poradniku. Ale AI to nie tylko potężne stacjonarne karty graficzne, już teraz możecie mieć je w swoim telefonie, nawet gdy nie macie roamingu na transmisję danych.

A gdyby tak ekstremalnie zmniejszyć swoje oczekiwania i zabrać się zabaw AI na blisko 42-letnim komputerze? Do tego z pozoru skazanego na porażkę zadania zabrał się Nick Bild i... osiągnął sukces. Tak jakby. Bo czy generowanie sprite'ów 8 x 8, wyświetlanych w rozdzielczości 64 x 64 piksele to nadal AI? Nawet jeśli, to niekoniecznie taki, jaki mógłby zagrozić potędze NVIDIA czy AMD :)

Jeśli jednak myślicie, że ten leciwy komputer potrzebował miesicy czy lat na zabawy AI to jesteście w błędzie. 20 minut wystarczy na wygenerowanie 90 iteracji grafik 64px. Szaleństwo.

