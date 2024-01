AI w domowym zaciszu. Historia powstaje na naszych oczach

Sztuczna inteligencja to już nie tylko termin występujący w książkach, filmach czy grach z gatunku fantastyki naukowej. To rozwiązanie dostępne dla każdego. Dzisiaj rzucimy okiem jak to wygląda w przypadku kart graficznych od NVIDII i zastosowań niekoniecznie związanych z grami.

Pod koniec 2022 roku na rynku debiutowały karty NVIDIA GeForce RTX 4000, które dosłownie chwilę temu doczekały się odświeżenia o modele z serii SUPER, dostępne już w sprzedaży. Mowa o najwydajniejszych obecnie konsumenckich układach graficznych. Zarówno, gdy chodzi o pracę, jak i rozrywkę. Wszystko za sprawą nowej architektury NVIDIA Ada Lovelace, nowoczesnej litografii TSMC 4N oraz licznych usprawnień w budowie samych GPU.

AI to nie sci-fi, to teraźniejszość

Mimo znacznie większej liczby tranzystorów - maksymalnie 76,3 miliardów, w porównaniu do 28,3 miliardów generację temu, nowe procesory strumieniujące oferują dużo lepszą energooszczędność. Zaś za skok wydajności odpowiadają między innymi nowe jednostki SM, rdzenie Tensor czwartej generacji grające pierwsze skrzypce w zadaniach AI, rdzenie RT trzeciej generacji związane z ray tracingiem czy wreszcie znacznie większa pamięć podręczna L2.

Wbrew pozorom sztuczna inteligencja, o której sporo się słyszy ostatnimi czasy to nie jest zwykły zew przyszłości, ale rozwiązanie już aktywnie wykorzystywane. W przypadku NVIDII większość osób kojarzy z pewnością technologię DLSS. Pozwala ono na zwiększenie FPS w grach oraz zabawę w wyższej rozdzielczości. To jednak nie wszystko, a dzisiaj pochylimy się nad innymi zastosowaniami.

Nazwy takie jak ChatGPT czy Midjourney kojarzy chyba każdy. W pierwszym przypadku mowa o chatbocie, z którym można nie tylko porozmawiać tekstowo jak z drugim człowiekiem, ale i prosić o wyjaśnienia trudnych zagadnień, użyć do stworzenia kodu aplikacji, analizy i streszczenia długiego tekstu i wiele więcej. Drugie z wymienionych zaś służy do generowania skomplikowanych obrazów na bazie prostych słów i bez konieczności posiadania zdolności artystycznych.



Co jednak jeśli ktoś nie chce lub nie może korzystać z usług, które trzymają nasze dane „gdzieś tam w chmurze”? To wcale nie takie dziwne, zwłaszcza w przypadku zastosowań służbowych. Tutaj z pomocą na szczęście przychodzą rozwiązania lokalne. A jednym z popularniejszych jest Stable Diffusion, bardzo zbliżone do opisywanego wcześniej Midjourney. Zaprzęgając naszą kartę graficzną (lub procesor) do pracy możemy wygenerować spektakularne obrazy w ciągu kilku sekund lub minut.

Król wydajności w zadaniach AI jest tylko jeden - NVIDIA

Seria NVIDIA GeForce RTX 4000 zapewnia najwyższą wydajność w tego typu zadaniach, zwłaszcza jeśli wykorzystane zostaną przez nas wspomniane wcześniej rdzenie Tensor. Nie wierzycie? Spójrzcie na zestawienie flagowych układów graficznych od trzech różnych producentów:

Wiemy już, że król nosi zielone szaty. Jaki jednak układ wybrać do generowania obrazów w domowym zaciszu? To zależy od tego ile i jak skomplikowane grafiki chcecie tworzyć. Oczywiście im wyższy model, tym lepiej to wygląda. Ale również tańsze układy jak NVIDIA GeForce RTX 4060 oferują sensowną wydajność:

Metoda Wielkość partii Efektywne iteracje na sekundę (it/s) Obrazki na minutę NVIDIA GeForce RTX 4090 TensorRT 1 51,76 it/s 51,28 2 62,92 58,54 4 68,28 62,83 Automatic1111 (Standard) 1 19,09 21,13 Automatic1111 (xformers) 1 27,71 27,71 NVIDIA GeForce RTX 4080 TensorRT 1 36,42 35,09 2 45,18 41,24 4 49,04 43,96 Automatic1111 (Standard) 1 10,94 12,36 Automatic1111 (xformers) 1 14,48 15,87 NVIDIA GeForce RTX 4060 TensorRT 1 15,87 17,22 2 15,88 16,60 4 15,12 16,55 Automatic1111 (Standard) 1 7,21 8,21 Automatic1111 (xformers) 1 9,66 11,01

Nie ma co jednak zaginać rzeczywistości i o ile Stable Diffusion oferuje ogromne możliwości to jednak wymaga pewnej wiedzy. Chociażby co do idealnych parametrów, wyboru odpowiedniego modelu czy umiejętności sformułowania opisu (tzw. „prompt”), który da najlepsze wyniki. A co jeśli potrzebujecie ładnej, ale prostszej grafiki do szkolnej prezentacji, materiałów firmowych czy jako avatar dla Waszego konta na forum, Discordzie czy w mediach społecznościowych? Nie ma sprawy!

NVIDIA Canvas, czyli AI dla każdego

Dla osób, które nie chcą poświęcać całego popołudnia na czytanie i konfigurowanie AI, a pragną przy tym korzystać z rozwiązania lokalnego jest do wyboru kilka różnych rozwiązań. Jednym z bardziej przystępnych będzie NVIDIA Canvas. Aplikacja chociaż nadal oficjalnie w wersji beta, to dostała sporo aktualizacji i stwarza szerokie możliwości generowania pejzaży.

Wystarczy Wam karta graficzna RTX, 4 GB pamięci RAM oraz system operacyjny Windows 10 lub nowszy. Aplikacje pobieracie z oficjalnej strony producenta, o TUTAJ. A później? Cóż, jeśli kiedyś korzystaliście z Microsoft Paint to macie już całą wystarczającą wiedzę. Nic nie trzeba konfigurować, a tylko używając prostych narzędzi wybieracie jeden z predefiniowanych trybów (lub tworzycie własny) i potem kilkoma kliknięciami kreujecie realistyczne widoki dopasowane do waszych potrzeb. Możecie wybrać co, gdzie i jak będzie się znajdować tworząc uproszczony obraz. A całość wyeksportować w formacie *.psd do ewentualnej dalszej obróbki.

Popraw swoje zdjęcia jednym kliknięciem

Oczywiście to nie koniec możliwości, jakie stwarza sztuczna inteligencja oraz karty NVIDIA GeForce RTX 4000. Jednym z częstszych zastosowań AI dla mnie - zarówno w pracy, jak i prywatnie - jest używanie jej do skalowania zdjęć i grafik. W tym celu możemy używać zarówno wbudowanych funkcji dostępnych w popularnych programach, jak np. Super Resolution w Adobe Lightroom, ale i oddzielnych aplikacji oraz wtyczek pokroju ON1 Resize AI.

Nie zawsze wykonane przez nas zdjęcia wyszły idealnie, a czasami potrzebujemy sięgnąć do starszych materiałów, które zrobione były w gorszych warunkach czy słabszym sprzętem. Nie ma większego problemu jeśli zależy nam na ogólnej kompozycji, gorzej jeśli chodzi o konkretny element. Na szczęście wyżej wymienione, ale i konkurencyjne programy pozwalają na pracę zarówno z plikami *.RAW, jak i *.jpg. Chociaż trzeba przyznać, że pierwsza opcja daje lepszy efekty.

Czego można się spodziewać? Lepszej szczegółowości niż w przypadku tradycyjnego skalowania. Chociaż metody działania różnią się w konkretnych aplikacjach, to nie ma tutaj zwykłego dublowania sąsiednich pikseli. Zamiast tego AI analizuje zdjęcie i próbuje ustalić co na nim się znajduje. Następnie odtwarzane są detale, np. włosy na głowie, szprychy w rowerowym kole, wzór na sukience itd. W naszym przypadku mowa o liniach wydruku w figurce żaby czy poszczególnych części liścia palmy.

Chat with RTX

Jeśli jednak interesują Was bardziej modele językowe od graficznych, takie jak wspomniany wcześniej ChatGPT, ale w przystępnej i lokalnej formie, to nic straconego. Zieloni pracują również nad NVIDIA Chat with RTX, które ma niedługo debiutować na rynku.

Będzie to darmowe i proste w obsłudze narzędzie, które pozwoli na personalizację dużych LLM o własną zawartość - dokumenty, notatki, filmy i inne materiały. Wykorzystując karty graficzne GeForce RTX oraz znajdujące się w nich rdzenie Tensor będziemy mieli możliwość zapytania naszego własnego chatbota o istotne informacje w ściśle wyspecjalizowanym, kontrolowanym przez nas zakresie. Całość bez udostępniania danych podmiotom trzecim. Więcej o projekcie można przeczytać TUTAJ.

Podsumowując AI to nie jest tylko jedno z chwytliwych haseł, którymi często żyją technologiczne media. To rozwiązania dostępne tu i teraz na wyciągnięcie ręki. A za sprawą NVIDII i serii GeForce RTX 4000 możecie mieć topową wydajność w zaciszu swojego domu. Bez różnicy czy chodzi tylko o zabawę i hobby, czy zastosowania profesjonalne.

Gotowe zestawy komputerowe, laptopy oraz karty graficzne z rodziny NVIDIA Ada Lovelace znajdziecie bez problemu w polskich sklepach. Dostępne są modele we wszystkich zakresach cenowych, a więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Tekst powstał na zlecenie firmy NVIDIA.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski i Przemysław Banasiak