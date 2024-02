Podróże bez obaw dzięki AI. To będzie hit tych wakacji

Chcesz się wybrać na wymarzone wakacje? Nie zostawiaj wszystkiego na ostatnią chwilę, lecz zacznij planowanie już teraz. Pomogą Ci w tym inteligentne funkcje Galaxy AI, dostępne w najnowszych smartfonach firmy Samsung. Przydadzą się one również podczas podróży.

Do sklepów na całym świecie, w tym również w Polsce, trafiły flagowe smartfony z serii Samsung Galaxy S24. Jednymi z najważniejszych nowości w tych urządzeniach są wspierane sztuczną inteligencją funkcje Galaxy AI. Przydadzą się one w wielu różnych sytuacjach, z którymi możesz się spotkać, w tym do zaplanowania wymarzonych wakacji. Inteligentne funkcje będą użyteczne również w czasie samej podróży, służąc pomocą w każdej chwili, gdy będziesz tego potrzebować.

Zaznacz obiekt, poszukaj informacji

Od czego warto zacząć planowanie wymarzonych wakacji? Ja na początek wybrałem miejsce, do którego chcę się udać. Mój wybór padł na Kraj Kwitnącej Wiśni, czyli daleką Japonię. Jeśli nie całkiem wiesz, w którą stronę się udać, możesz skorzystać z pomocy najnowszego smartfonu firmy Samsung z inteligentną funkcją Circle to Search (Zakreśl, by wyszukać).

Być może zdarzyło Ci się zobaczyć na zdjęciu znalezionym w Internecie czy otrzymanym od znajomych miejsce, które chciałbyś odwiedzić, ale nie wiesz, gdzie to jest. Dzięki funkcji Circle to Search (Zakreśl, by wyszukać) wystarczy, że zakreślisz któryś z obiektów znajdujących się na grafice – budynek, pomnik czy charakterystyczną górę, by otrzymać dodatkowe informacje o nim, w tym lokalizację.

Ponieważ wiedziałem, że chcę jechać do Japonii, mogłem sięgnąć po zdjęcia wykonane w tym kraju. Ta sama funkcja inteligentnego wyszukiwania przez zakreślanie pozwoliła mi lepiej poznać obiekty znajdujące się na fotografiach oraz podjąć decyzję, czy chcę je odwiedzić. Przy okazji mogłem poznać dokładną lokalizację wybranego obiektu i, dzięki Mapom Google, zaplanować najlepszą trasę oraz sposób dotarcia do celu.

Funkcja Zakreśl, by wyszukać przyda Ci się nie tylko podczas planowania wakacji, ale również – a może przede wszystkim – gdy już znajdziesz się w wybranej okolicy. Tam może się zdarzyć, że zobaczysz coś – budynek, pomnik, obraz czy cokolwiek innego – co Cię zaintryguje. Chcesz się dowiedzieć więcej na temat tego obiektu? Zrób zdjęcie i zakreśl to, co Cię interesuje. I gotowe.

W taki sam sposób możesz zakreślić słowa w tekście, a sztuczna inteligencja dostarczy Ci ich tłumaczenie lub wyjaśnienie znaczenia. W Japonii przyda mi się to szczególnie wtedy, gdy będę chciał zamówić jedzenie przy użyciu automatu z japońskimi napisami.

Przetłumacz rozmowę na żywo

Może się zdarzyć, że – tak jak ja – zaplanujesz spędzenie wakacji w kraju, którego języka nie znasz w wystarczającym stopniu lub wcale. Co wtedy? Z pomocą przyjdzie kolejna funkcja, , Live Translate (Tłumaczenie na żywo). Skorzystasz z niej na przykład dzwoniąc do hotelu, w którym się zatrzymasz, czy do restauracji, w której chcesz zarezerwować stolik na wieczór. Podczas rozmowy każdy uczestnik otrzyma tłumaczenie w swoim języku – do wyboru masz kilkanaście języków, w tym również polski oraz japoński, z czego sam wkrótce skorzystam.

Przygotowywana jest też transkrypcja, która zapisuje się w telefonie. Zobaczysz ją, gdy przełączysz się na tryb głośnomówiący. Będziesz mieć wówczas również możliwość jej śledzenia. Funkcja ta podpowiada też, jak wykonać wybrane czynności, które pojawiły się lub zostały poruszone w czasie rozmowy, na przykład przenosząc Cię do kalendarza, aby zapisać ważne daty.

Chat Assist (Asystent czatu) z kolei pomoże Ci w zrozumieniu czatów z najpopularniejszych komunikatorów. Dodatkowo, możesz samodzielnie ustawić język, a jeśli tego nie zrobisz, system sam wybierze ten, który jest ustawiony jako domyślny. Co więcej, inteligentna funkcja sama zasugeruje Ci właściwe odpowiedzi, w zależności od tego, czy jest to korespondencja formalna, nieformalna czy może wymiana wiadomości w mediach społecznościowych.



A co z rozmową „face to face”? Inteligentny tłumacz w Galaxy S24 pomoże Ci również w tym. Możesz powiedzieć zdanie w języku polskim, a funkcja AI przetłumaczy je na wybrany język obcy, wypowiadając tę kwestię za pomocą syntezatora mowy oraz wyświetlając tekst na ekranie. Zadziała to również w drugą stronę – z języka obcego na polski. W ten sposób porozmawiasz z osobą, która nie mówi w znanym Ci języku, a będąc na wakacjach dowiesz się, gdzie znaleźć przystanek autobusowy, restaurację czy… toaletę.

Zapisz, przetłumacz i streść

Będąc już na wakacjach, być może odwiedzisz jakieś miejsce, które będziesz zwiedzać z przewodnikiem mówiącym w miejscowym języku. Jeśli nie do końca rozumiesz, co on mówi, lub jest tego za dużo, by wszystko zapamiętać, skorzystaj z funkcji dyktafonu Transcript Assist (Asystent transkrypcji). Zapisze ona wypowiedzi przewodnika w postaci tekstu, a także przetłumaczy go na wybrany przez Ciebie język. Co więcej, sztuczna inteligencja może przygotować podsumowanie z najważniejszymi informacjami. Taka możliwość przyda się oczywiście nie tylko w czasie wakacji, ale również podczas spotkania biznesowego czy wykładu.

Wróćmy jednak do planowania wakacji. Gdy już wybierzesz miejsca, które chcesz odwiedzić, możesz sięgnąć do bezmiarów Internetu w poszukiwaniu informacji na ich temat. Czasem będą to długie artykuły, przez których przebrniecie nie będzie proste nawet jeśli będą napisane w języku polskim. Co wtedy? Skorzystaj z funkcji Browsing Assist (Asystenta przeglądania), którą znajdziesz w smartfonie z serii Galaxy S24. Potrafi ona streścić artykuł i w punktach wypisać najważniejsze informacje. A jeśli będzie to strona internetowa w obcym języku, jej treść zostanie przetłumaczona, więc streszczenie otrzymasz po polsku.

Zrób zdjęcie i baw się edycją

Czym byłyby wakacje bez zdjęć? Smartfony z serii Galaxy S24 to doskonałej jakości aparat główny, teleobiektywy zapewniające przybliżenie optyczne, wysokie rozdzielczości i zaawansowane technologie, takie na przykład, jak przetwarzanie wieloklatkowe, stabilizacja optyczna czy rozpoznawanie obiektów dzięki AI. Umożliwiają one większy zakres przybliżeń „w bezstratnej jakości optycznej”, pomagając Ci rejestrować obrazy i treści praktycznie w każdych warunkach, bez względu na to, czy tworzysz portrety czy „zoomujesz”, chcąc uchwyć na fotografii drobne szczegóły.

W Galaxy S24 Ultra możesz korzystać z Nightografii w Zoomie. 1,6x większe piksele niż w Galaxy S23 Ultra zapewnią Ci jaśniejsze i wyraźniejsze oddzielenie osoby od tła, a tym samym wzniosą nocną fotografię portretową na jeszcze wyższy poziom.

A gdy już zrobisz zdjęcie, możesz pobawić się jego edycją, by osiągnąć jeszcze lepszy rezultat. Edytor zdjęć w Galaxy S24 zyskał inteligentną funkcję AI Edit Suggestion (Asystenta edycji foto), która wypełni tło po zmianie kąta fotografii, na przykład gdy będziesz chciał wyrównać linię horyzontu. Możesz również przesunąć wybrany obiekt na zdjęciu, a sztuczna inteligencja zadba o to, by nie zostało po nim puste miejsce. Możesz również skorzystać z sugestii dla zdjęć, gdzie znajdziesz na przykład wspieraną przez AI gumkę do usuwania odbić lub cieni.

Na koniec możesz sięgnąć po funkcję „Historie” w aplikacji Galeria. Pozwala ona na tworzenie dynamicznych prezentacji ze zdjęć i filmów zapisanych w Twoim urządzeniu. W ten sposób stworzysz interaktywne opowieści z wakacji, dodając do nich ścieżkę dźwiękową oraz kolejne zdjęcia i filmy, a we wszystkim pomogą Ci algorytmy AI. Gotowe historie będziesz mógł udostępnić w mediach społecznościowych czy wysłać do bliskich lub znajomych. Będzie to również przyjemny sposób na przypomnienie sobie, jak się bawiłeś na wakacjach i nie tylko.

Zabierz Galaxy AI na wakacje

W ostatnim czasie o sztucznej inteligencji zaczęto mówić i pisać niemal wszędzie. Stała się bowiem pomocna w naprawdę wielu codziennych działaniach i rewolucjonizuje różne sfery życia, w tym także szeroko rozumianą branżę elektroniczną. Nie mogło jej zabraknąć również w najnowszych smartfonach z serii Galaxy S24, dzięki czemu w prosty sposób ułatwisz sobie życie podczas rozmów, notowania czy robienia zdjęć. Nie musisz się już martwić o to, że nie znasz języka swojego rozmówcy czy nie wiesz, jaki obiekt masz przed oczami. A pozornie nieudane zdjęcie dzięki Galaxy AI stanie się warte zapamiętania i umieszczenia w historiach podsumowujących wakacyjny wypad.



Artykuł reklamowy przygotowany na zlecenie firmy Samsung

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Samsung