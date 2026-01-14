Samsung wprowadza klientów w błąd? UOKiK stawia zarzuty

UOKiK twierdzi, że Samsung Electronic Polska mógł wprowadzać polskich klientów w błąd. Chodzi o opinie i oceny prezentowane na stronach producenta, które zdaniem urzędu nie były odpowiednio weryfikowane.

Dalsza część tekstu pod wideo

Mając świadomość czy opinie są weryfikowane, czy nie, konsumenci mogą zachować odpowiednią ostrożność, zapoznając się z nimi i podejmując decyzje zakupowe. Dla wielu z nas cennymi komentarzami są tylko te pochodzące od osób, które używały już produktu. Przedsiębiorca, który uwiarygadnia prezentowane opinie, musi dołożyć starań, aby je rzeczywiście zweryfikować. mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zarzuty wobec Samsunga

UOKiK uważa, że Samsung mógł wprowadzać klientów w błąd. Chodzi o opinie na stronie producenta, które były oznaczane hasłem „Potwierdzony zakup/Produkt użytkowany przez klienta”.

Problem w tym, że firma nie weryfikowała tego w odpowiedni sposób. Wystarczyło zaznaczanie tzw. checkboxa, co realnie nie stanowi żadnego potwierdzenia. Tym samym opinię mógł wystawić praktycznie każdy.

To samo tyczy się ocen produktów i ich poszczególnych elementów. Zdaniem UOKiK Samsung w żaden sposób nie weryfikował ich pochodzenia, a jednocześnie wliczał je do ogólnej oceny. Tymczasem to właśnie oceny liczbowe były jako pierwsze prezentowane klientom.

Dlatego też od razu powinni otrzymać informację, czy przedsiębiorca weryfikuje pochodzenie komentarzy uwzględnianych w statystykach i jak wylicza dane, które pokazuje. W serwisie Samsung nie jest to wyjaśnione na żadnym etapie prezentacji produktu. Konsumenci, widząc oceny i czytając opinie, bazują na informacjach, które mogą wprowadzać w błąd. pisze UOKiK.