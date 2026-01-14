Ulefone: dwa nowe pancerniaki z eSIM i wojskowym certyfikatem

RugKing to niedawno stworzona, budżetowa marka pancernych urządzeń Ulefone’a, która teraz doczekała się dwóch nowych modeli tabletów: kompaktowego RugKing Pad Pro z ekranem 8,68 cala oraz większego RugKing Pad 2 Pro z 10,1-calowym wyświetlaczem. Globalna premiera obu urządzeń zaplanowana jest na 26 stycznia 2026 roku, a ceny startowe wynoszą odpowiednio 209,99 USD (ok. 760 zł) oraz 259,99 USD (ok. 940 zł). Co otrzymam za te kwoty?

Co potrafią nowe tablety Ulefone RugKing?

Jak na pancerne sprzęty przystało, oba modele mają certyfikaty IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H, co potwierdza ochronę przed pyłem, wodą i upadkami. RugKing Pad Pro ma grubość 12,35 mm i waży 540 g, natomiast większy RugKing Pad 2 Pro ma z kolei 12,65 mm przy wadze 706 g. Nie są to więc typowe cegły jak wiele innych pancernych tabletów, które potrafią być znaczenie grubsze i cięższe. Charakterystyczną cechą serii jest system mocowania – wzmocnione uchwyty na obudowie pozwalają na łatwe zamontowanie paska naramiennego, umożliwiającego noszenie tabletu na ramieniu. Obydwa urządzenia dostępne są w kolorach czarnym, szarym i dość ciekawym żółtym.

Model RugKing Pad Pro wyposażono w wyświetlacz LCD IPS o przekątnej 8,68 cala, rozdzielczości 1340 x 800 pikseli z częstotliwością odświeżania 90 Hz i ochroną Gorilla Glass 3. Większy model oferuje 10,1-calowy ekran LCD IPS o rozdzielczości 800 x 1280 pikseli z jasnością do 600 nitów. Oba tablety napędzane są przez układ Unisoc T7250 z rdzeniami CPU osiągającymi maksymalnie 1,8 GHz oraz układ graficzny Mali-G57. Nie jest to najbardziej wydajna jednostka, co stanowi zdecydowanie najsłabszą część specyfikacji, jednak w podstawowych zastosowaniach powinna się sprawdzić. Na komfortowe granie w gry, jak na promocyjnym wideo, raczej nie ma co liczyć.

Pracę układu SoC wspiera pamięć RAM LPDDR4X o wielkości 8 GB oraz 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2, przy czym RugKing Pad 2 Pro dostępny będzie również w wersji z 256 GB.

Oba urządzenia nadrabiają za to w części komunikacyjnej. Obsługują Dual SIM oraz standard eSIM, zapewniając łączność 4G/LTE z VoLTE, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.2 oraz port USB Type-C. RugKing Pad Pro ma dodatkowo złącze słuchawkowe 3,5 mm. Nie zabrakło wsparcia dla NFC oraz solidnego pozycjonowania GPS, GLONASS, Galileo i Beidou.

RugKing Pad Pro ma aparat tylny 16 Mpix (Sony IMX498) i przedni 8 Mpix (Samsung 4H8), podczas gdy większy model został wyposażony w aparat główny 48 Mpix (OmniVision OV48B2Q) oraz przedni 8 Mpix (OV8856).

Pojemność baterii to odpowiednio 7100 mAh i 10 000 mAh z ładowaniem 18 W. Charakterystyczne dla nowej serii są wbudowane latarki LED o mocy 120-133 lumenów aktywowane dedykowanym przyciskiem, funkcja Water-Lock Mode blokująca ekran dotykowy podczas kontaktu z wodą oraz możliwość ładowania w ctacji dokującej przez złącza pogo-pin. Oba tablety pracują pod kontrolą systemu Android 16.