Ulefone RugKing – nowy pancerniak zapowiada budżetową serię
Ulefone dwoi się i troi – nie tylko pokazał nową markę pancerniaków RugOne, ale także całkiem nowy model RugKing, który ma być zapowiedzią całej serii budżetowych urządzeń do zadań specjalnych.
Ulefone przedstawił nową linię pancernych telefonów RugKing, która ma za niewielkie pieniądze dostarczać dużą wytrzymałość i solidne funkcje. Pierwszym reprezentantem nowej linii jest model Ulefone RugKing, który formalnie zadebiutuje 15 września, ale już teraz dostępne są oferty przedsprzedaży z atrakcyjną ceną. Nowy model dostępny będzie m.in. na AliExpress, a także w sklepie producenta, gdzie na start dostępny będzie w specjalnej promocji w cenie ok. 799 zł.
Pierwszy model z nowej serii, Ulefone RugKing, to prawdziwy czołg. Ma grubość 18,3 mm oraz masę 397 gramów. Obudowa spełnia normy IP68 (odporność na zanurzenie do 2 metrów przez 30 minut), IP69K (odporność na wodę pod wysokim ciśnieniem i temperaturą) oraz wymogi militarnych testów MIL-STD-810H, co gwarantuje odporność na upadki, pył i wilgoć.
RugKing wyposażony jest w 5,99-calowy wyświetlacz IPS HD+ (720 x 1440 pikseli) z otworem na kamerę selfie oraz warstwą oleofobową. Maksymalna jasność wynosi aż 910 nitów, co docenią użytkownicy pracujący w pełnym słońcu.
Na szczególną uwagę zasługuje głośnik o rekordowej głośności 126 dB, z 36-milimetrową membraną i komorą dźwiękową 11,5 cm³. Dodatkowo telefon wyposażono w mocną latarkę LED o jasności 126 lumenów, która sprawdzi się podczas nocnych wypraw lub pracy po zmroku.
Za wydajność odpowiada budżetowy i niestety dość leciwy układ Unisoc T7255 w litografii 12 nm. Telefon oferuje 8 GB RAM LPDDR4X i 256 GB pamięci UFS2.2, a dodatkowo slot na microSD pozwala na rozbudowę do 2 TB. Ulefone RugKing zapewnia łączność 4G, Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.0.
Główny aparat wykorzystuje matrycę Samsung JN1 (50 Mpix, przysłona f/1,75), pomaga mu jednostka makro 2 Mpix (OV02A10). Z przodu znalazł się aparat 8 Mpix.
Energię dostarcza akumulator o pojemności 9600 mAh z ładowaniem o mocy 18 W przez USB-C. Ulefone RugKing wspiera także zwrotne ładowanie przewodowe (5W). Wszystkim dyryguje Android 15.
Jak wynika z oferty w sklepie Ulefone, RugKing ma standardowo kosztować około 980 zł, ale w specjalnej promocji przez pierwszy tydzień sprzedaży jego cena wyniesie 799 zł. Podobna oferta jest na AliExpress, ale obecnie telefon kosztuje tam 1089 zł.