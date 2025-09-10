Ulefone RugKing – nowy pancerniak zapowiada budżetową serię

Ulefone przedstawił nową linię pancernych telefonów RugKing, która ma za niewielkie pieniądze dostarczać dużą wytrzymałość i solidne funkcje. Pierwszym reprezentantem nowej linii jest model Ulefone RugKing, który formalnie zadebiutuje 15 września, ale już teraz dostępne są oferty przedsprzedaży z atrakcyjną ceną. Nowy model dostępny będzie m.in. na AliExpress, a także w sklepie producenta, gdzie na start dostępny będzie w specjalnej promocji w cenie ok. 799 zł.

Pierwszy model z nowej serii, Ulefone RugKing, to prawdziwy czołg. Ma grubość 18,3 mm oraz masę 397 gramów. Obudowa spełnia normy IP68 (odporność na zanurzenie do 2 metrów przez 30 minut), IP69K (odporność na wodę pod wysokim ciśnieniem i temperaturą) oraz wymogi militarnych testów MIL-STD-810H, co gwarantuje odporność na upadki, pył i wilgoć.

RugKing wyposażony jest w 5,99-calowy wyświetlacz IPS HD+ (720 x 1440 pikseli) z otworem na kamerę selfie oraz warstwą oleofobową. Maksymalna jasność wynosi aż 910 nitów, co docenią użytkownicy pracujący w pełnym słońcu.

Na szczególną uwagę zasługuje głośnik o rekordowej głośności 126 dB, z 36-milimetrową membraną i komorą dźwiękową 11,5 cm³. Dodatkowo telefon wyposażono w mocną latarkę LED o jasności 126 lumenów, która sprawdzi się podczas nocnych wypraw lub pracy po zmroku.

Za wydajność odpowiada budżetowy i niestety dość leciwy układ Unisoc T7255 w litografii 12 nm. Telefon oferuje 8 GB RAM LPDDR4X i 256 GB pamięci UFS2.2, a dodatkowo slot na microSD pozwala na rozbudowę do 2 TB. Ulefone RugKing zapewnia łączność 4G, Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.0.

Główny aparat wykorzystuje matrycę Samsung JN1 (50 Mpix, przysłona f/1,75), pomaga mu jednostka makro 2 Mpix (OV02A10). Z przodu znalazł się aparat 8 Mpix.

Energię dostarcza akumulator o pojemności 9600 mAh z ładowaniem o mocy 18 W przez USB-C. Ulefone RugKing wspiera także zwrotne ładowanie przewodowe (5W). Wszystkim dyryguje Android 15.