Sprzęt

Ulefone z nową marką pancerniaków. Oto RugOne Xever 7 i Xever 7 Pro

Firma Ulefone zaprezentowała na targach IFA 2025 nową markę pancernych telefonów RugOne, która doczekała się już dwóch pierwszych urządzeń RugOne Xever 7 i Xever 7 Pro.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:02
0
RugOne Xever 7 i Xever 7 Pro wyróżniają się przede wszystkim wymiennymi akumulatorami, co jest rzadkością w świecie pancerniaków – podobne rozwiązanie stosuje tylko Samsung w serii Xcover. Do każdego telefonu producent dołącza w zestawie dwa akumulatory o pojemności 5550 mAh oraz dwie tylne pokrywy, a sam proces wymiany ma być możliwy bez wyłączania urządzenia. Dodatkowo będzie możliwość dokupienia kolejnych oryginalnych baterii, co znacznie wydłuża realny czas pracy w terenie, bez ryzyka pozostania bez zasilania.

Oba modele zostały wyposażone w 6,67‑calowy wyświetlacz AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz i rozdzielczością Full HD+. Sercem smartfonów jest układ MediaTek Dimensity 7050 z obsługą 5G, wspierany przez 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Smartfony obsługują technologię eSIM, oferują łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC oraz dwuzakresową nawigację satelitarną.  

Zestaw aparatów obejmuje główną jednostkę 50 Mpix z optyczną i elektroniczną stabilizacją obrazu, aparat noktowizyjny 64 Mpix z czterema diodami IR oraz przedni aparat 32 Mpix. W wersji standardowej Xever 7 znalazł się dodatkowy aparat ultraszerokokątny 50 Mpix, podczas gdy model Pro oferuje w zamian zaawansowany moduł termowizyjny z sensorem FLIR Lepton 3.5, zdolnym rejestrować różnice temperatur w całkowitej ciemności oraz przez dym czy mgłę.

Ładowanie akumulatorów 5550mAh odbywa się przewodowo z mocą 33 W przez port USB‑C. Smartfony mają grubość około 13,9 mm i ważą w zależności od wersji 304 g (Xever 7) lub 312 g (Xever 7 Pro). Obydwa spełniają normy IP68, IP69K i MIL-STD-810H, co potwierdza wysoką odporność na pył, wodę oraz wstrząsy.

RugOne Xever 7 i Xever 7 Pro działają pod kontrolą Androida 15 i mają dostawać aktualizacje do Androida 18, co jest rzadkością w świecie pancerniaków, które często w ogóle nie dostają dużych aktualizacji.

Zródła zdjęć: Ulefone