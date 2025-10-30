Ulefone Armor 29 Pro. Nowy pancerniak już w Polsce

CK Mediator, dystrybutor Ulefone w Polsce, już wcześniej prowadził na nasz rynek topowy model Ulefone Armor 29 Ultra 5G. Teraz dołącza do niego model z tej samej rodziny, ale z nieco niższej półki – Ulefone Armor 29 Pro oraz jego wariant Thermal Version.

Ulefone Armor 29 Pro to najnowszy pancerny smartfon marki, zaprojektowany dla osób pracujących w ekstremalnych warunkach. Urządzenie spełnia normy odporności IP68, IP69K oraz wojskowy standard MIL-STD-810H. Wytrzymuje zanurzenie w wodzie, upadki i działanie pyłu, a do tego pozostaje w pełni sprawny w temperaturach do -20°C.

Smartfon wyposażono w ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości 2400 x 1080, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności do 2200 nitów. Całość chroni szkło Corning Gorilla Glass 3. Dodatkowo na tylnym panelu znajduje się drugi 1,04-calowy wyświetlacz AMOLED (340 x 340, 60 Hz, 600 nitów), ułatwiający podgląd powiadomień i korzystanie z aparatu.

Armora 29 Pro napędza ośmiordzeniowy układ MediaTek Dimensity 7400 (4 nm) z rdzeniami Cortex-A78 (2,6 GHz) i Cortex-A55 (2,0 GHz) oraz grafiką Mali-G615 MC2. Urządzenie oferuje 16 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD do 2 TB.

Zestaw fotograficzny obejmuje główny aparat 50 Mpix (Samsung GN1), aparat noktowizyjny 64 Mpix oraz jednostkę 50 Mpix (Samsung JN1) z obiektywem szerokokątnym. Przedni aparat ma rozdzielczość 50 Mpix. Użytkownicy mogą liczyć na nagrywanie wideo w 4K i zdjęcia podwodne dzięki szczelnej konstrukcji.

Model Armor 29 Pro Thermal Version wyróżnia się dodatkową kamerą termowizyjną (640 x 512, 25 Hz) o czułości poniżej 40 mK i zakresie pomiaru temperatury do 550°C, umożliwiającą precyzyjne wykrywanie źródeł ciepła.

Smartfony oferują bogaty zestaw modułów komunikacyjnych, w tym 5G w Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC oraz systemy lokalizacyjne GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou i QZSS. Na pokładzie znajdziemy także czujnik ciśnienia, podczerwieni, żyroskop, akcelerometr, kompas cyfrowy oraz czytnik linii papilarnych. Z tyłu obudowy znalazła się także zintegrowana lampa o mocy 1000 lumenów.

Za zasilanie odpowiada akumulator o ogromnej pojemności 21 200 mAh, który zapewnia nawet 1140 godzin czuwania, 114 godzin rozmów lub 20 godzin intensywnej pracy. Smartfon obsługuje szybkie ładowanie 120 W, pozwalające na pełne naładowanie w niespełna godzinę. Całość działa pod kontrolą Androida 15.

Smartfony z serii Ulefone Armor 29 Pro można kupić w oficjalnym sklepie dystrybutora na stronie Funtech.pl oraz na Allegro. W niedalekiej przyszłości produkty trafią również do największych sieci elektromarketów w Polsce, takich jak Media Expert, x-kom czy RTV Euro AGD. Ceny: