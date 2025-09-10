RugOne wchodzi do Polski. To smartfony odporne na ekstremalne warunki
Nowy gracz pojawia się na rynku smartfonów odpornych na ekstremalne warunki. RugOne wchodzi do Polski i krajów bałtyckich dzięki współpracy z CK Mediator.
RugOne w Polsce dzięki CK Mediator
Podczas targów IFA 2025 firma CK Mediator podpisała umowę o wyłącznej dystrybucji marki RugOne w Polsce i krajach bałtyckich. To ważny krok dla rynku urządzeń odpornych na trudne warunki, który do tej pory był zdominowany przez kilku producentów.
RugOne od początku stawia na mocne wejście. Na scenie w Berlinie zaprezentowano Xever 7 i Xever 7 Pro – wzmocnione smartfony, które łączą pancerną konstrukcję z technologią na poziomie współczesnych flagowców.
Xever 7 i Xever 7 Pro – pancerniaki premium
Nowe urządzenia oferują certyfikaty IP68, IP69K i MIL-STD-810H, które gwarantują odporność na wodę, kurz i wstrząsy. Sercem smartfonów jest MediaTek Dimensity 7050 5G, wspierany przez 12 GB RAM-u i 512 GB pamięci masowej UFS 3.1. Oba modele mają też wyświetlacz 6,67" AMOLED FullHD+ z odświeżaniem 120 Hz. Producent obiecuje długie wsparcie – od Androida 15 do Androida 18.
RugOne mocno podkreśla możliwości fotograficzne urządzeń. Xever 7 wyposażono w główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix z OIS, noktowizyjny 64 Mpix, aparat ultraszerokokątny 50 Mpix oraz przedni aparat 32 Mpix. Xever 7 Pro otrzymał dodatkowo termowizyjny moduł FLIR Lepton 3.5, co czyni go sprzętem wyjątkowym w segmencie "rugged" i szczególnie przydatnym w pracy terenowej.
W obu modelach znalazła się bateria 5550 mAh z funkcją hot-swap, czyli możliwością wymiany ogniwa bez wyłączania urządzenia. To rozwiązanie, które trudno spotkać nawet wśród smartfonów specjalistycznych.
Więcej informacji o nowych smartfonach RugOne można znaleźć w tym artykule.
Partnerstwo z CK Mediator
Za dystrybucję smartfonów RugOne w Polsce i krajach bałtyckich odpowiada CK Mediator.
To nowa, ekscytująca podróż dla Ulefone wraz z marką siostrzaną RugOne! W CK Mediator Polska z radością patrzymy w przyszłość i czekamy na wiele kolejnych lat owocnej współpracy na rynku polskim i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.