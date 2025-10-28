Telewizory 4K to często przekręt dla naiwnych. Tak ustalili naukowcy

Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge i Meta Reality Labs postanowili sprawdzić możliwości rozdzielcze ludzkiego oka poprzez wykonanie testów wykorzystujących ekrany o różnym zagęszczeniu pikseli. Ustalenia te wypadają niezbyt korzystnie dla współczesnego rynku. Otóż ludzkie oko ma nie widzieć większej różnicy między rozdzielczością 1440p, a 8K w przypadku ekranów do 50 cali oglądanych z odległości 3 metrów.

Telewizory 4K często nie mają sensu

Nie oznacza to jednak, że ekrany 4K zawsze są skokiem na kasę. W przypadku mniejszej odległości od telewizora niż 3 metry różnica staje się już widoczna. Rzecz jasna im bliżej, tym bardziej. Co więcej, dla ekranów powyżej 50-cali odległość, w której nie widać różnicy wzrasta. Nie oznacza to więc, że 4K nie ma sensu, a jedynie to, że są sytuacje, w których równie dobrym zakupem byłby telewizor 1440p.