Sprzęt

Ulefone ma trzy nowe pancerniaki RugKing. Są tanie, ale dzielne

Ulefone rozszerza linię telefonów RugKing o trzy nowe modele: RugKing 2 Pro, RugKing 3 Pro oraz RugKing 4 Pro. To niedrogie, ale ciekawe pancerniaki dla użytkowników pracujących w trudnych warunkach lub miłośników outdooru. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 29 LIS 2025
1
Modele RugKing 2 Pro, RugKing 3 Pro i RugKing 4 Pro to kolejne telefony z nowej submarki Uleofone’a – RugKing. Należące do niej urządzenia mają być z założenia tanie, ale jednocześnie nie powinno w nich zabraknąć cech z droższych konstrukcji. 

Pierwsza sprzedaż RugKing 2 Pro, RugKing 3 Pro i RugKing 4 Pro ruszy 8 grudnia w oficjalnym sklepie Ulefone na AliExpress w cenach z przedziału 400-550 zł, więc będzie to okazja dla naprawdę najbardziej oszczędnych. 

RugKing 4 Pro

Jak przystało na pancerniaki, cała seria spełnia normy IP68 i IP69K, dając ochronę przed pyłem, zanurzeniem do 2 metrów oraz strumieniami gorącej wody o wysokim ciśnieniu. Modele przeszły też testy MIL-STD-810H, gwarantując odporność na wstrząsy, upadki i ekstremalne warunki środowiskowe. Na ich obudowach znalazła się superlatarka o mocy do 120 lumenów, a także dodatkowy, uniwersalny klawisz, do którego można przypisać różne funkcje.

RugKing 3 Pro

Nowe pancerniaki mają podobne wyposażenie, choć różnią się pewnymi szczegółami. Wszystkie napędzane są układem Unisoc T7250 ze wsparciem sieci 4G/LTE. Pracują pod kontrolą Androida 15 z pakietem Ulefone AI Suite, który dostarcza takie funkcje, jak podsumowania nagrań, asystent pisania, kalkulator AI oraz Google Circle to Search.

Najmniejszy RugKing 2 Pro wyróżnia się kompaktowym rozmiarem i ekranem 5,45 cala HD+, ma 4 GB RAM, aparat 13 Mpix oraz akumulator 4550 mAh.

RugKing 2 Pro

Dwa pozostałe modele mają wyświetlacze 6,56 cala HD+, ale akumulatory zwiększone do 5700 mAh (3 Pro) i nawet 10200 mAh (4 Pro). Więcej jest też pamięci RAM – 8 GB, a aparaty w tych modelach korzystają z matrycy 48 Mpix. Co prawda nie oferują 5G, ale mają NFC z płatnościami Google, na wyposażeniu jest też radio FM, które nie wymaga podpinania anteny.

Nowe modele z serii RugKing nie mają może wyśrubowanych parametrów, ale powinny się okazać dobrym wyborem, gdy ważna jest przede wszystkim niska cena. Prawdopodobnie telefony trafią do Polski po nowym roku.

Zródła zdjęć: Ulefone