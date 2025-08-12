Sprzęt

x-kom szaleje. Potężny powerbank dla tych, którzy nie lubią czekać aż 250 zł taniej

Powerbanki nie są już tylko prostymi urządzeniami, które mogą podładować nasze baterie. Wręcz przeciwnie: mówimy tu o mocarnym źródle energii zdolnym naładować nie tylko smartfon, ale nawet i laptop.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:14
Oczywiście sama wysoka pojemność w takim przypadku to zdecydowanie zbyt mało. Potrzebna jest także wysoka moc. W przypadku Ugreen Nexode PB722 jest jej aż 200 W na wyjściu. A raczej na dwóch wyjściach, ponieważ pojedynczy port USB-C daje tu maksymalnie 140 W. Wynika to z samego standardu Power Delivery, dla którego to wartość maksymalna. Tym samym jest to sprzęt dla tych, którzy często decydują się na podłączenie dwóch wymagających urządzeń do powerbanku. Na przykład dwóch laptopów po 100 W.

UGREEN Nexode PB722 200 W czystej mocy

Ugreen Nexode PB722

Oczywiście nie zabrakło także dedykowanego portu USB-A ze wsparciem dla QC 3.0. Tym samym naładujemy nim obok tych dwóch laptopów także smartfona, czy słuchawki. Sam powerbank oferuje 25 000 mAh, chociaż o wiele bardziej adekwatnym parametrem pojemności w tym przypadku są 92,5 Wh. Soki w urządzeniu możemy natomiast uzupełnić przy pomocy 65-watowej ładowarki, co powinno stosunkowo szybko postawić je na nogi. A wszystko to w promocyjnej cenie 349 zł, czyli aż 250 zł taniej. 

UGREEN Nexode PB722 200 W czystej mocy

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

