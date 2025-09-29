Sprzęt

Spóźniłeś się na promocję z x-kom? Nic nie szkodzi, tu masz za 30 zł więcej

To była jedna z błyskawicznych promocji: towaru było mało, cena była świetna, a produkt bardzo dobry. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:03
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Spóźniłeś się na promocję z x-kom? Nic nie szkodzi, tu masz za 30 zł więcej

Nic więc dziwnego, że tablet nie tylko nie dotrwał do 22:00, ale rozszedł się w ciągu pierwszych 30 minut. Na szczęście niemalże bliźniaczy produkt, chociaż innej firmy jest w niemal tak samo dobrej promocji w Media Expert. Niemal, ponieważ zamiast 499 zł mamy tu 529 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo
DOOGEE T30S Świetnie wyposażony tablet z LTE za grosze

DOOGEE T30S

Kolejną zauważalną różnicą jest także ekran: zamiast 12-calowego 2000 × 1200 pikseli dostajemy 11-calowy Full HD. Pozostałe kluczowe parametry są natomiast bliźniacze. I tak DOOGEE T30S, podobnie jak OUKITEL OT5S LTE, oferuje układ UNISOC Spreadtrum T606 i 6 GB RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej, oraz oczywiście LTE. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Wędka SHIMANO Sedona 2.08m / 7-35g
Wędka SHIMANO Sedona 2.08m / 7-35g
-91 zł
509.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 418.99 zł
LEGO 60447 City Górska ciężarówka terenowa 4x4
LEGO 60447 City Górska ciężarówka terenowa 4x4
0 zł
58.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 58.98 zł
Karma dla psa FARMINA N&D Quinoa Skóra i Sierść Śledź i Kokos 12 x 285 g
Karma dla psa FARMINA N&D Quinoa Skóra i Sierść Śledź i Kokos 12 x 285 g
0 zł
148.76 zł - najniższa cena
Kup teraz 148.76 zł
Advertisement
DOOGEE T30S Świetnie wyposażony tablet z LTE za grosze

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

 

Image
telepolis
Doogee Tablety DOOGEE T30S
Zródła zdjęć: DOOGEE