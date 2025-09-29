Spóźniłeś się na promocję z x-kom? Nic nie szkodzi, tu masz za 30 zł więcej
To była jedna z błyskawicznych promocji: towaru było mało, cena była świetna, a produkt bardzo dobry.
Nic więc dziwnego, że tablet nie tylko nie dotrwał do 22:00, ale rozszedł się w ciągu pierwszych 30 minut. Na szczęście niemalże bliźniaczy produkt, chociaż innej firmy jest w niemal tak samo dobrej promocji w Media Expert. Niemal, ponieważ zamiast 499 zł mamy tu 529 zł.
DOOGEE T30S
Kolejną zauważalną różnicą jest także ekran: zamiast 12-calowego 2000 × 1200 pikseli dostajemy 11-calowy Full HD. Pozostałe kluczowe parametry są natomiast bliźniacze. I tak DOOGEE T30S, podobnie jak OUKITEL OT5S LTE, oferuje układ UNISOC Spreadtrum T606 i 6 GB RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej, oraz oczywiście LTE.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.