Sprzęt

Tylko dziś: 65-calowy QLED za 1990 zł. Lepszej okazji dawno nie było

Porządny telewizor, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym może zamienić szare, zimne i ciemne popołudnia w miły czas.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:48
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Tylko dziś: 65-calowy QLED za 1990 zł. Lepszej okazji dawno nie było

Nie każdy może sobie jednak pozwolić na telewizor z wyższej półki. Na szczęście to już nie jest konieczne, żeby cieszyć się wysokiej jakości obrazem na dużym ekranie. Telewizory QLED, które oferują świetną paletę barw, dzięki zastosowaniu kropek kwantowych są coraz tańsze, a dziś jeden z nich możecie kupić w fenomenalnej promocji, dzięki której jego cena jest niższa aż o 400 zł i wynosi 1990 zł

Dalsza część tekstu pod wideo
HISENSE 65A7NQ Niska cena, duży i ładny ekran

HISENSE 65A7NQ

Jest to telewizor znanej marki, który oferuje 65-calowy panel QLED o rozdzielczości 4K. Nie zabrakło także HDR, a obecność 3 portów HDMI sprawia, że może on stać się domowym centrum rozrywki. Zwłaszcza że całością zarządza VIDAA, czyli system SmartTV, na którym znajdziemy YouTube i najpopularniejsze serwisy VOD. A wszystko to za jedyne 1990 zł

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor HISENSE 65E79Q Pro 65" QLED 4K 144Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor HISENSE 65E79Q Pro 65" QLED 4K 144Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
-600.99 zł
4299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3699 zł
Telewizor HISENSE 85E7Q Pro 85" QLED 4K 144Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor HISENSE 85E7Q Pro 85" QLED 4K 144Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
7499 zł - najniższa cena
Kup teraz 7499 zł
Telewizor HISENSE 100E7NQ Pro 100" QLED 4K 144Hz VIDAA Full Array Dolby Atmos Dolby Vision
Telewizor HISENSE 100E7NQ Pro 100" QLED 4K 144Hz VIDAA Full Array Dolby Atmos Dolby Vision
0 zł
9999 zł - najniższa cena
Kup teraz 9999 zł
Advertisement
HISENSE 65A7NQ Niska cena, duży i ładny ekran

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
telewizory smarttv Hisense HISENSE 65A7NQ
Zródła zdjęć: HISENSE