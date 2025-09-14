Tylko dziś: 65-calowy QLED za 1990 zł. Lepszej okazji dawno nie było

Nie każdy może sobie jednak pozwolić na telewizor z wyższej półki. Na szczęście to już nie jest konieczne, żeby cieszyć się wysokiej jakości obrazem na dużym ekranie. Telewizory QLED, które oferują świetną paletę barw, dzięki zastosowaniu kropek kwantowych są coraz tańsze, a dziś jeden z nich możecie kupić w fenomenalnej promocji, dzięki której jego cena jest niższa aż o 400 zł i wynosi 1990 zł.

HISENSE 65A7NQ

Jest to telewizor znanej marki, który oferuje 65-calowy panel QLED o rozdzielczości 4K. Nie zabrakło także HDR, a obecność 3 portów HDMI sprawia, że może on stać się domowym centrum rozrywki. Zwłaszcza że całością zarządza VIDAA, czyli system SmartTV, na którym znajdziemy YouTube i najpopularniejsze serwisy VOD. A wszystko to za jedyne 1990 zł.