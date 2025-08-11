Nowy router z 5G i Wi-Fi 6. TP-Link Archer NX500 w Polsce

Jak podkreśla TP-Link, Archer NX500 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie dostęp do infrastruktury przewodowej jest utrudniony lub niemożliwy – w domkach letniskowych, na działkach czy w tymczasowych miejscach pracy. To także rozwiązanie dla osób, które chcą mieć swój Internet zawsze przy sobie, zabierając go na urlop czy delegację.

Dalsza część tekstu pod wideo

Archer NX500 osiąga prędkość pobierania danych przez sieć komórkową do 4,67 Gb/s – do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Powinno to zapewnić komfortowe korzystanie z internetu nawet przy wymagających zadaniach, takich jak transmisje wideo w jakości 4K, wideokonferencje czy rozgrywki online.

Urządzenie wyposażono w gigabitowy port WAN/LAN, który umożliwia podłączenie się do tradycyjnego, kablowego dostawcy internetu. W takim scenariuszu modem 5G/LTE może pełnić rolę łącza zapasowego, zapewniając ciągłość dostępu do sieci. Dodatkowo router ma dwa gigabitowe porty LAN, co czyni go świetnym wyborem dla osób korzystających z urządzeń wymagających stałego, szybkiego połączenia, takich jak konsole do gier czy systemy IPTV.

Dzięki technologii EasyMesh router można połączyć z dodatkowymi, kompatybilnymi urządzeniami, tworząc jeden spójny system Wi-Fi obejmujący wszystkie pomieszczenia, również w wielopoziomowych domach. W połączeniu z MU-MIMO i 1024-QAM router może efektywnie obsługiwać wiele urządzeń jednocześnie, bez spadków prędkości i stabilności połączenia.

Urządzenie jest gotowe do pracy niemal od razu po wyjęciu z pudełka – wystarczy włożyć kartę nanoSIM i przejść przez prostą konfigurację w aplikacji mobilnej TP-Link, by w kilka minut cieszyć się szybkim dostępem do internetu. Możliwość podłączenia zewnętrznej anteny dzięki złączom SMA-F sprawia, że nawet w trudniejszych warunkach terenowych czy na obrzeżach miasta można cieszyć się maksymalną jakością sygnału. Za bezpieczeństwo transmisji odpowiada protokół WPA3, chroniący dane użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem.