To znika z Media Expert. Sieć wyprzedaje ostatnie sztuki po 9,99 zł

To byłaby atrakcyjna cena nawet jak na tanie pchełki przewodowe. Tu natomiast mamy do czynienia ze słuchawkami Bluetooth.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:26
A dokładniej ze słuchawkami dla osób aktywnie pracujących, lub ćwiczących. SBS Neck, bo o nich mowa, to jedne z tych słuchawek, które trudno zgubić, nawet jeśli wypadną nam z uszu. A wszystko dzięki ich wyjątkowej budowie, która opiera się na naszym karku. To pozwoliło także na montaż mocniejszej baterii, która pozwala na 10 godzin ciągłej pracy zestawu.

SBS Neck

Jeśli chodzi o jakość dźwięku, to ta… no cóż, mówimy o słuchawkach za 9,99 zł, a w tej cenie jest ona więcej, niż akceptowalna. Warto podkreślić, że wielu użytkowników wskazuje na problemy z baterią tego modelu, która zdaje się nie ładować. Warto jednak pamiętać, że w takim wypadku przysługuje nam prawo do reklamacji, a mówimy tu o słuchawkach, które możemy kupić dosłownie za grosze.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

