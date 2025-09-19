To znika z Media Expert. Sieć wyprzedaje ostatnie sztuki po 9,99 zł
To byłaby atrakcyjna cena nawet jak na tanie pchełki przewodowe. Tu natomiast mamy do czynienia ze słuchawkami Bluetooth.
A dokładniej ze słuchawkami dla osób aktywnie pracujących, lub ćwiczących. SBS Neck, bo o nich mowa, to jedne z tych słuchawek, które trudno zgubić, nawet jeśli wypadną nam z uszu. A wszystko dzięki ich wyjątkowej budowie, która opiera się na naszym karku. To pozwoliło także na montaż mocniejszej baterii, która pozwala na 10 godzin ciągłej pracy zestawu.
SBS Neck
Jeśli chodzi o jakość dźwięku, to ta… no cóż, mówimy o słuchawkach za 9,99 zł, a w tej cenie jest ona więcej, niż akceptowalna. Warto podkreślić, że wielu użytkowników wskazuje na problemy z baterią tego modelu, która zdaje się nie ładować. Warto jednak pamiętać, że w takim wypadku przysługuje nam prawo do reklamacji, a mówimy tu o słuchawkach, które możemy kupić dosłownie za grosze.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.