To znika z Media Expert. Sieć wyprzedaje ostatnie sztuki po 9,99 zł

A dokładniej ze słuchawkami dla osób aktywnie pracujących, lub ćwiczących. SBS Neck, bo o nich mowa, to jedne z tych słuchawek, które trudno zgubić, nawet jeśli wypadną nam z uszu. A wszystko dzięki ich wyjątkowej budowie, która opiera się na naszym karku. To pozwoliło także na montaż mocniejszej baterii, która pozwala na 10 godzin ciągłej pracy zestawu.

Dalsza część tekstu pod wideo

SBS Neck

Jeśli chodzi o jakość dźwięku, to ta… no cóż, mówimy o słuchawkach za 9,99 zł, a w tej cenie jest ona więcej, niż akceptowalna. Warto podkreślić, że wielu użytkowników wskazuje na problemy z baterią tego modelu, która zdaje się nie ładować. Warto jednak pamiętać, że w takim wypadku przysługuje nam prawo do reklamacji, a mówimy tu o słuchawkach, które możemy kupić dosłownie za grosze.