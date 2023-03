Thermomix z ZSRR. To po prostu musisz zobaczyć (zdjęcia)

Popularny robot kuchenny Thermomix podbija dzisiaj Polskę, lecz jego historia sięga czasów powojennych. Co jednak, gdyby urządzenie zostało wykonane po wschodniej stronie Niemiec lub nawet w ZSRR?

Thermomix na polskim rynku pojawił się stosunkowo niedawno. Konsumenci z naszego kraju mogą kojarzyć głównie modele TM5 i TM6. Szczególnie ten ostatni zaskarbił sobie sympatię Polaków i znajduje się już w wielu kuchniach w naszym kraju.

Jednak historia Thermomiksa jest o wiele dłuższa. W końcu pierwszy model powstał jeszcze w 1961 roku w zachodniej części Niemiec. Co jednak, gdyby powstał na terenie rosyjskiej strefy okupacji lub nawet w samym ZSRR? Zapytaliśmy o to sztuczną inteligencję.

Radziecki Thermomix według sztucznej inteligencji

Midjourney jest sztuczną inteligencją, która generuje obrazy na podstawie dostarczonych jej informacji tekstowych. Jej działanie jest podobne do Stable Diffusion i DALL-E. Poprosiliśmy, aby zwizualizowała nam, jak wyglądałby popularny Thermomix, gdyby został wyprodukowany przez Rosjan. Okazuje się, że prezentowałby się dość szykowanie. Niektórzy patrząc na zdjęcia mogą nawet doznać uczucia nostalgii.

Można zauważyć, że jest on mniej zaawansowany technologicznie niż dzisiejsze modele produkowane przez Vorwerk. Przede wszystkim brakuje im panelu dotykowego i pewnie sporej liczby funkcji, choć najprawdopodobniej jest to spowodowane tym, że sztuczna inteligencja wzięła pod uwagę ramy czasowe istnienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Postanowiliśmy zatem to obejść i spytać o to, jak wyglądałby Thermomix, gdyby wyprodukowali go dzisiaj Rosjanie. Liczyliśmy, że przepaść technologiczna, choć w małym stopniu zostanie zasypana. Rzeczywiście, w niektórych renderach pojawiły się ekrany sugerujące w minimalną obecność funkcji smart. Jednak modele straciły na elegancji, a zyskały na brudzie i rdzy.

Źródło zdjęć: Midjourney, Shutterstock

Źródło tekstu: Własne