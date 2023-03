Leć do Lidla. Najlepszy Lidlomix znowu w promocji

Topowy robot kuchenny w ofercie Lidla, Monsieur Cuisine Smart, niebawem znów ma trafić na półki dyskontu. W dodatku w promocyjnej cenie.

Monsieur Cuisine Smart to prawdopodobnie drugi pod względem popularności, obok oryginalnego Thermomiksa TM6, inteligenty robot kuchenny na polskim rynku. Na plus względem rywala zaliczyć można przede wszystkim jego cenę, już nominalnie ponad dwukrotnie niższą, a jeśli akurat uda się ustrzelić promocję, to właściwie nie ma tematu.

Zainteresowanych powinno więc ucieszyć, że niebawem w sklepach sieci Lidl rusza kolejna kampania, w ramach której Monsieur Cuisine Smart dostępny będzie w cenie 2199 zł. Przypomnijmy, to dokładnie 300 zł mniej niż wynosi cena regularna.

Akcja rusza w czwartek 16 marca i potrwa do soboty 18 marca, przez co należy rozumieć, że jest dość ściśle ograniczona czasowo. Za to robot ma być dostępny nie tylko w sklepach stacjonarnych, ale też w kanale online, dzięki czemu przynajmniej w teorii nie powinno być trudności z jego zakupem.

Jako że Lidl stosuje się do unijnej dyrektywy Omnibus, przy okazji dowiadujemy się, że cena promocyjna jest najniższą możliwą w ostatnich 30 dniach. Istotnie, w tej chwili robot wprawdzie jest dostępny w e-sklepie, jednak trzeba na niego wyłożyć 2499 zł.

W roli ciekawostki warto nadmienić zaś, że równolegle dostępny pozostaje tańszy model lidlowego robota, Monsieur Cuisine Connect. Ten, jak na razie, niezmiennie kosztuje 1899 zł. I dodajmy, że w obliczu przecenionego Smarta raczej nie ma większego sensu, choć różnice nie są drastyczne.

Monsieur Cuisine Smart a Connect – różnice

Technicznie rzecz biorąc, Connect to model starszy niż Smart, co pociąga za sobą pewne ograniczenia. Niemniej wcale nie są one tak drastyczne, jak mogłoby się w pierwszej chwili wydawać.

Tańszy model pierwotnie miał o kilkadziesiąt watów słabszą grzałkę, przez co gotowanie w nim trwało nieco dłużej, ale w najnowszych rewizjach z tego ograniczenia zrezygnowano. Pozostaje za to mniejszy 7-calowy ekran, zamiast 8-calowego, a misa nie ma wyskalowanej podziałki.

Niewielkie różnice dotyczą też oprogramowania, które wprawdzie niezmiennie zawiera ponad 600 przepisów, ale nie umożliwia synchronizacji z głosowymi asystentami takimi jak Google czy Alexa. Przy tym obsługiwane jest przez podmiot zewnętrzny, a nie z poziomu konta Lidl.

