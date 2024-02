Morderczy Thermomix. Rozprawmy się z głupotą

Po sieci krąży wideo z pomiarami promieniowania Thermomixa. Autor twierdzi, że urządzenie atakuje użytkowników krótkimi sygnałami. To jednak wierutna bzdura.

Jeden z niemieckich użytkowników postanowił zamierzyć promieniowanie urządzenia z serii Thermomix. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że wskazania są wysokie, ale wystarczy dokładnie się przyjrzeć, aby zdać sobie sprawę, że to bzdura. Posiadacze robot kuchennego nie mają powodów do obaw.

Thermomix atakuje promieniowaniem? Nie!

Do pomiarów użyto popularnego urządzenia o nazwie Safe and Sound Pro II. Służy ono do mierzenia PEM, czyli pola elektromagnetycznego. Na filmie rzeczywiście widać, że wskazówka co jakiś czas pokazuje zwiększone promieniowanie. Rzecz w tym, że kluczowa jest tutaj skala, w jakiej dokonano pomiarów.

Urządzenie dokonuje pomiarów w mikrowatach (μW), co oznacza, że każda jednostka odpowiada 0,000001 W na metr kwadratowy. Tym samym wynik na poziomie 705 tys. to tak naprawdę zaledwie 0,705 W na metr kwadratowy. Natomiast dopuszczalne normy PEM w Polsce wynoszą aż 10 W na m kw., czyli ponad 14 razy więcej. Dlatego też wynik Thermomixa daleki jest od poziomów, które mogłyby być w jakimkolwiek stopniu niepokojące dla użytkowników tego urządzenia.

Poza tym należy też nadmienić, że urządzenie Safe and Sound Pro II, chociaż popularne wśród miłośników teorii spiskowych, nie nadaje się do tego typu pomiarów. To sprzęt amatorski. Nawet Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy udowodnił, że do niczego się on nie nadaje.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: X (dawny Twitter)