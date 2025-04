Ten smartfon ma 8 GB RAM i 5G, a kupisz go za 399 złotych

Dobrym przykładem jest tu Motorola Moto G34 5G , która nawet w standardowej cenie jest niezwykle atrakcyjnym kąskiem. Mówimy tu w końcu o tanim urządzeniu z obsługą sieci piątej generacji, które ma przyzwoitą wydajność, dużo RAM i świetny ekran. Dziś natomiast możecie go kupić jeszcze taniej, bo za jedyne 399 złotych .

Motorola Moto G34 5G

Smartfon ten może się pochwalić 6,5-calowym wyświetlaczem IPS o rozdzielczości HD+ z odświeżaniem 120 Hz. Dzięki temu prezentowany obraz jest nie tylko ładny, ale i niezwykle płynny. Jego sercem jest układ Snapdragon 695, który niesie ze sobą przyzwoitą wydajność, oraz obsługę sieci 5G. Wspiera go 8 GB RAM, co oznacza, że jeszcze przez wiele lat pamięci operacyjnej temu smartfonowi nie zabraknie. Na pliki użytkownika przeznaczono natomiast sensowne 128 GB, które można rozbudować za pomocą karty microSD. Nie zabrakło także NFC, które pozwoli nam płacić smartfonem za zakupy. Zwieńczeniem jest natomiast aparat 50 Mpix i pojemna bateria 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania 18 W. A wszystko to za jedyne 399 złotych.