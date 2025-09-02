Sprzęt

Ten głośnik to prawdziwy mocarz, usłyszysz go nawet z drugiego autobusu

Miejmy nadzieję, że nikt nie wpadnie na pomysł, żeby przy jego pomocy umilać życie współpasażerom. Zwłaszcza że jest w promocji, dzięki której wystarczy jeszcze na bilet długookresowy. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 09:11
soundcore Boom 2 Plus to głośnik, którego nazwa jest niezwykle wymowna, a zarazem nieprzesadzona. Ten potężny kawał kloca waży 3,8 kg. Biorąc jednak pod uwagę, że oferuje aż 140 W mocy, to trudno tu mówić o ciężkim sprzęcie. Wrażenie robi także cena: ta spadła do 599 zł z poziomu 799 zł.

soundcore Boom 2 Plus 140 W czystej mocy

soundcore Boom 2 Plus

Mamy tu do czynienia z systemem 2.1, czyli możemy liczyć na mocne basy. Natomiast technologia Party Cast pozwala sparować ze sobą aż 100 takich głośników, bo… czemu by nie? Nie zawodzi także bateria, która pozwala na aż 30 godzin słuchania muzyki. Nie straszne są mu także najgorsze warunki pogodowe. soundcore Boom 2 Plus uzyskał certyfikat IPX7. I chociaż 599 zł to sporo pieniędzy, to biorąc pod uwagę jego możliwości, mówimy tu o naprawdę tanim sprzęcie. 

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

soundcore Głośniki bluetooth Soundcore Boom 2 Plus
Zródła zdjęć: soundcore