Ten głośnik to prawdziwy mocarz, usłyszysz go nawet z drugiego autobusu

soundcore Boom 2 Plus to głośnik, którego nazwa jest niezwykle wymowna, a zarazem nieprzesadzona. Ten potężny kawał kloca waży 3,8 kg. Biorąc jednak pod uwagę, że oferuje aż 140 W mocy, to trudno tu mówić o ciężkim sprzęcie. Wrażenie robi także cena: ta spadła do 599 zł z poziomu 799 zł.

Mamy tu do czynienia z systemem 2.1, czyli możemy liczyć na mocne basy. Natomiast technologia Party Cast pozwala sparować ze sobą aż 100 takich głośników, bo… czemu by nie? Nie zawodzi także bateria, która pozwala na aż 30 godzin słuchania muzyki. Nie straszne są mu także najgorsze warunki pogodowe. soundcore Boom 2 Plus uzyskał certyfikat IPX7. I chociaż 599 zł to sporo pieniędzy, to biorąc pod uwagę jego możliwości, mówimy tu o naprawdę tanim sprzęcie.