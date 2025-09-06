Sprzęt

Ten telewizor wypali ci oczy. Wbrew pozorom to nie wada

Do sprzedaży właśnie wszedł unikatowy telewizor marki TCL. Wyróżnia się bardzo wysoką jasności oraz oprogramowaniem, jakiego jeszcze nie było w innych TV.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
15:23
TCL C9K - pierwszy TV z kilkoma ważnymi technologiami

Firma TCL właśnie wprowadziła do sprzedaży w Ameryce Północnej telewizor TCL QM9K, który w Europie jest znany pod nazwą C9K. Z racji tego, że europejska premiera (miała miejsce w czerwcu 2025) odbyła się bez echa, warto w takim razie wspomnieć o możliwościach tego modelu.

TCL C9K to telewizor LCD z panelem najnowszego typu WHVA. Oznacza to, że oferuje on znacznie szerszy kąt widzenia, a oprócz tego bardzo cienkie ramki. Oprócz tego w telewizorze zastosowano filtr z kropek kwantowych (Quantum Dot), co przekłada się na większe nasycenie kolorów i wyższą jasność. Ten ostatni parametr jest również wspomagany przez najnowszy system podświetlenia miniLED, który ma aż 6000 stref wygaszania (w modelu 98-calowym, mniej w modelach o mniejszym calażu). Dlatego też, maksymalna jasność ekranu w tym modelu to aż 6500 cd/m² i jest ona wyższa o 57 procent niż w przypadku poprzedniego modelu C8K. Ulepszony system podświetlenia to również lepszy poziom czerni i kontrastu.

Warto wspomnieć, że telewizor obsługuje wysokie odświeżanie, oferując wyświetlanie obrazu w 4K przy 144 Hz, z pełną obsługą HDMI 2.1. Naturalnie znajdziemy tu również obsługę HDR10+, Dolby Vision, tryb Filmmaker (wyłączający sztuczne "upłynnianie" ruchu), a sercem TV jest układ do przetwarzania obrazu AIPQ Pro. Jeśli chodzi o dźwięk, mamy tutaj zintegrowany zestaw audio Bang & Olufsen z obsługą Dolby Atmos. W TV znajdziemy również nowe technologie komunikacji, w tym WiFi 6, Bluetooth 5.4, Apple AirPlay 2, Google Cast i tuner ATSC 3.0.

Co istotne, jest to również pierwszy telewizor z Google Gemini, którym można kontrolować TV i zadawać konwersacyjnym tonem pytania o rekomendacje. Oprócz tego telewizor używa technologii Ambient Display z czujnikiem obecności, dzięki któremu sprzęt automatycznie wybudza się jeśli jesteśmy w pobliżu.

TCL C9K to pierwszy telewizor Google TV z Gemini i Ambient Display. Ta technologia ma trafić również do telewizorów marki Sony w 2026 r. Mają je również otrzymać odbiorniki Hisense, ale w tej chwili firma Hisense nie sprzedaje w Europie telewizorów z Google TV.

Ceny TCL C9K w Polsce to ok. 7000 zł za model 65-calowy, 8500 za wariant 75-calowy i od 11 000 do 12 000 zł za wersję 85-calową. Model 98-calowy kosztuje 17 000 zł.

