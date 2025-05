Te słuchawki TWS to prawdziwe mistrzostwo: oferują duże przetworniki i 10 H pracy, a kupicie je 140 zł taniej

soundcore Liberty 4 to typowe słuchawki, które można kupić w okolicy 400 zł. Producent nie dodaje do nich zbyt wielu dodatkowych funkcji, poza ANC, ale skupia się na tym, co w słuchawkach najważniejsze, czyli jakości dźwięku i czasie pracy . I chociaż w tym segmencie cenowym mamy naprawdę szeroki wybór słuchawek, więc trudno wskazać te najlepsze bez przeprowadzania bardzo długich testów, tak jest jeden argument za tym, żeby wybrać akurat soundcore Liberty 4 . Jest nim obecna promocja, w której mogą one być Wasze nie za 399 zł, a za jedyne 259 zł , czyli aż 140 zł taniej.

soundcore Liberty 4

W tej cenie dostajemy słuchawki z naprawdę dużymi, 11-mm przetwornikami. A jak wiadomo, im większy przetwornik, tym łatwiej uzyskać wysoką jakość dźwięku. Słuchawki oczywiście wykrywają to, czy są w naszych uszach, czy nie, więc wystarczy je zdjąć, aby przestały grać i założyć ponownie, aby znów zaczęły. Tym, co robi największe wrażenie, jest jednak ich czas pracy na baterii. Słuchawki te na pojedynczym ładowaniu potrafią dobić do 10 godzin ciągłego słuchania muzyki. Natomiast etui ładujące może im dostarczyć energii na kolejne 50 godzin działania. Dodatkowo w ciągu 10 minut ładowania ich bateria ładuje się do 40%, co przekłada się na 4 godziny słuchania muzyki. Mamy więc do czynienia z prawdziwym mistrzem wśród słuchawek TWS. A wszystko to za jedyne 259 zł.