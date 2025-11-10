Sprzęt

800 zł mniej - w takiej promocji kupisz dziś 75-calowy telewizor QLED

Jeśli szukasz telewizora QLED nie tylko do filmów, to świetnie trafiłeś.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:51
0
Telepolis.pl
 TCL 75P8K to jeden z ciekawszych telewizorów w swojej półce cenowej. Standardowo kosztuje on 4799 zł, jednak teraz możecie go kupić w promocji za jedyne 3999 zł, czyli aż 800 zł taniej. W cenie tej dostaniecie sprzęt idealny na długie, jesienne i zimowe wieczory. I bez znaczenia jest to, czy jesteście kinomaniakami, czy graczami. Idealnie sprawdzi się w obydwu przypadkach.

 TCL 75P8K Telewizor QLED dla graczy

 TCL 75P8K

Jest to 75-calowy telewizor 4K z matrycą QLED. Dzięki temu oferuje on niezwykle szeroki zakres wyświetlanych barw, które są żywe i soczyste. Nie brakuje tu także Google TV, które daje nam dostęp do popularnych serwisów VOD i YouTube. Zadowoleni będą gracze, którzy nie tylko mogą skorzystać z systemów zmniejszania opóźnień w trybie gry, ale także cieszyć się odświeżaniem na poziomie 144 Hz.

Jeśli chodzi o warstwę audio, to odpowiada za nią wbudowany system dźwiękowy w konfiguracji 2.1 o mocy 35 W. Sam telewizor można natomiast wgodnie postawić na szafce, albo skorzystać z montażu VESA. A wszystko to za jedyne 3999 zł.

 TCL 75P8K Telewizor QLED dla graczy

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

telepolis
TCL telewizory TCL 75P8K
Zródła zdjęć: TCL