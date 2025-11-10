800 zł mniej - w takiej promocji kupisz dziś 75-calowy telewizor QLED

TCL 75P8K to jeden z ciekawszych telewizorów w swojej półce cenowej. Standardowo kosztuje on 4799 zł, jednak teraz możecie go kupić w promocji za jedyne 3999 zł, czyli aż 800 zł taniej. W cenie tej dostaniecie sprzęt idealny na długie, jesienne i zimowe wieczory. I bez znaczenia jest to, czy jesteście kinomaniakami, czy graczami. Idealnie sprawdzi się w obydwu przypadkach.

TCL 75P8K

Jest to 75-calowy telewizor 4K z matrycą QLED. Dzięki temu oferuje on niezwykle szeroki zakres wyświetlanych barw, które są żywe i soczyste. Nie brakuje tu także Google TV, które daje nam dostęp do popularnych serwisów VOD i YouTube. Zadowoleni będą gracze, którzy nie tylko mogą skorzystać z systemów zmniejszania opóźnień w trybie gry, ale także cieszyć się odświeżaniem na poziomie 144 Hz.

Jeśli chodzi o warstwę audio, to odpowiada za nią wbudowany system dźwiękowy w konfiguracji 2.1 o mocy 35 W. Sam telewizor można natomiast wgodnie postawić na szafce, albo skorzystać z montażu VESA. A wszystko to za jedyne 3999 zł.