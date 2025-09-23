Montech ma nowe wentylatory. Są ciche, wydajne i w czterech wersjach
Tajwańczycy próbują zyskać uznanie entuzjastów PC, a kluczem do tego mają być nowe wentylatory. To średnia półka cenowa z porządną specyfikacją.
Przy składaniu nowego zestawu komputerowego zwracać powinniśmy uwagę nie tylko na jego cenę i wydajność, ale również kwestie chłodzenia. Bowiem to właśnie ten czynnik odpowiadać będzie za temperatury, kulturę pracy i długowieczność naszego sprzętu. A tak się składa, że firma Montech pokazała nowe "śmigła" w wersji z i bez podświetlenia ARGB LED.
Sugerowana cena w Polsce ma wynosić 69 złotych
Montech E28 to wentylatory 120-milimetrowe, które wyposażono w łożyska typu FDB oraz dziewięć łopatek. Pracują one z prędkością od 800 do 2000 RPM, oferując wydajność do 85,1 CFM, ciśnienie statyczne do 3,4 mmH2O oraz deklarowaną kulturę pracy do 34,2 dB(A).
Ich cechą szczególną są grube, gumowe i odłączane rogi - pełnią one rolę amortyzatora, który zapobiega przenoszeniu wibracji na obudowę, radiator czy chłodnicę. Eliminuje to niepożądane "buczenie" komputera, nawet pod największym obciążeniem w grach i programach.
Seria Montech E28 trafiła już do pierwszych sklepów. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne - biała i czarna oraz dwa warianty - zwykłe i z ARGB LED. Sprzedawane są one pojedynczo lub w trójpakach z dołączonym kontrolerem. Sugerowane ceny wyglądają następująco:
- Montech E28 PWM - 15,99 euro, czyli około 69 złotych
- Montech E28 ARGB- 15,99 euro, czyli około 79 złotych
- Montech E28 PWM (Trójpak) - 15,99 euro, czyli około 189 złotych
- Montech E28 ARGB (Trójpak) - 15,99 euro, czyli około 199 złotych