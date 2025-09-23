Montech ma nowe wentylatory. Są ciche, wydajne i w czterech wersjach

Przy składaniu nowego zestawu komputerowego zwracać powinniśmy uwagę nie tylko na jego cenę i wydajność, ale również kwestie chłodzenia. Bowiem to właśnie ten czynnik odpowiadać będzie za temperatury, kulturę pracy i długowieczność naszego sprzętu. A tak się składa, że firma Montech pokazała nowe "śmigła" w wersji z i bez podświetlenia ARGB LED.

Sugerowana cena w Polsce ma wynosić 69 złotych

Montech E28 to wentylatory 120-milimetrowe, które wyposażono w łożyska typu FDB oraz dziewięć łopatek. Pracują one z prędkością od 800 do 2000 RPM, oferując wydajność do 85,1 CFM, ciśnienie statyczne do 3,4 mmH 2 O oraz deklarowaną kulturę pracy do 34,2 dB(A).

Ich cechą szczególną są grube, gumowe i odłączane rogi - pełnią one rolę amortyzatora, który zapobiega przenoszeniu wibracji na obudowę, radiator czy chłodnicę. Eliminuje to niepożądane "buczenie" komputera, nawet pod największym obciążeniem w grach i programach.

Seria Montech E28 trafiła już do pierwszych sklepów. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne - biała i czarna oraz dwa warianty - zwykłe i z ARGB LED. Sprzedawane są one pojedynczo lub w trójpakach z dołączonym kontrolerem. Sugerowane ceny wyglądają następująco: