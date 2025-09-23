Action odpalił taką promkę, że Matko Boska. Za tyle to jak za darmo
Sieć sklepów Action ruszyła z kolejną odsłoną Promocji Tygodnia. Tym razem w ofercie promocyjnej znalazła się prawdziwa perełka — kompaktowy soundbar, który zmienia nawet małe pomieszczenia w salę kinową.
Soundbar Fresh ’n Rebel — idealny pod telewizory do 55 cali
Soundbary to kategoria sprzętów, gdzie czasem producenci zapominają, do czego tak naprawdę zostały stworzone. Belka pod telewizorem miała stanowić przede wszystkim oszczędność miejsca, tymczasem pojawiają się już monstra o długości 130 cm, z milionem dodatkowych satelitek, głośników basowych i wszystkiego innego, co tylko może zagracić nam mieszkanie.
Tymczasem minimalista szukać będzie czegoś znacznie bardziej oszczędnego w formie. Taki Samsung HW-S60D o długości 67 cm kosztuje 850 zł, albo — marzenie ściętej głowy —Sonos Beam Gen 2 za zaporowe 2150 zł.
W Action można taniej
Z pomocą przychodzi jednak holenderska sieć sklepów Action, w której soundbar można teraz nabyć w sumie za grosze. Cena soundbaru Fresh ’n Rebel została tam obniżona do 109,99 zł z regularnych 129,99 zł. To kompaktowy sprzęt o długości 75 cm i mocy RMS 28 W.
Co przy tym ważne, pomimo wyjątkowo korzystnej ceny, nie zabrakło tutaj wejścia HDMI, optycznego i AUX, a do kompletu jest też Bluetooth i pilot zdalnego sterowania (coś, o czym Sonos nie pamięta). W pudełku znajdziecie nawet niezbędne okablowanie, a otwory na śruby umożliwiają wygodny montaż ścienny. Nie będziemy czarować, że to cud techniki zdolny walczyć ze sprzętami za grube tysiące, ale do pokoju dziecka czy gdzieś na działkę — stówka z groszami i mamy porządny dźwięk.
Specyfikacja Soundbar Fresh ’n Rebel:
• Bluetooth 5.4
• Zasięg roboczy: 10 m
• Pasmo częstotliwości roboczej: 2402 do 2480 MHz
• Maksymalna moc nadawanej częstotliwości radiowej: 5.86 dBm / 3.85 mW
• Moc szczytowa wyjściowa: 40 W (2x 20 W)
• Moc wyjściowa RMS: 28 W (2x 14 W)
• Sterownik: 52 x 75 mm (x2)
• Radiator pasywny (x2)
• Stosunek sygnału do szumu: 91 ± 3 dB
• Pasmo przenoszenia: 130 Hz - 20 kHz
• Poziom ciśnienia akustycznego: 90 ± 5 dB
• Wejście audio: HDMI / Optyczne / AUX
• Pobór mocy: 15 V ⎓ 2 A
• Otwory na śruby do montażu na ścianie
• Rozmiar: 75 x 8 x 8.4 cm
• Pilot zdalnego sterowania (z 2 bateriami AAA)
• Kabel HDMI (1.2 m)
• Kabel AUX (1.2 m)
• Zasilacz (30 W, kabel 1.5 m)