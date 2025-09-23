Action odpalił taką promkę, że Matko Boska. Za tyle to jak za darmo

Soundbar Fresh ’n Rebel — idealny pod telewizory do 55 cali

Soundbary to kategoria sprzętów, gdzie czasem producenci zapominają, do czego tak naprawdę zostały stworzone. Belka pod telewizorem miała stanowić przede wszystkim oszczędność miejsca, tymczasem pojawiają się już monstra o długości 130 cm, z milionem dodatkowych satelitek, głośników basowych i wszystkiego innego, co tylko może zagracić nam mieszkanie.

W Action można taniej

Z pomocą przychodzi jednak holenderska sieć sklepów Action, w której soundbar można teraz nabyć w sumie za grosze. Cena soundbaru Fresh ’n Rebel została tam obniżona do 109,99 zł z regularnych 129,99 zł. To kompaktowy sprzęt o długości 75 cm i mocy RMS 28 W.

Co przy tym ważne, pomimo wyjątkowo korzystnej ceny, nie zabrakło tutaj wejścia HDMI, optycznego i AUX, a do kompletu jest też Bluetooth i pilot zdalnego sterowania (coś, o czym Sonos nie pamięta). W pudełku znajdziecie nawet niezbędne okablowanie, a otwory na śruby umożliwiają wygodny montaż ścienny. Nie będziemy czarować, że to cud techniki zdolny walczyć ze sprzętami za grube tysiące, ale do pokoju dziecka czy gdzieś na działkę — stówka z groszami i mamy porządny dźwięk.