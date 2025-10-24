Sprzęt

Ten budżetowy laptop gamingowy świetnie nada się do pracy, a kosztuje 2999 zł

Tanie laptopy gamingowe to zwykle daleko idące kompromisy. Ten ma jednak bardzo duży potencjał nie tylko do gier.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:03
Ten budżetowy laptop gamingowy świetnie nada się do pracy, a kosztuje 2999 zł

Dla jednych laptopy gamingowe to po prostu komputery do grania. Dla innych to mobilne stacje robocze. Niezależnie do której grupy należysz, to Lenovo LOQ 15ARP9 będzie dla Ciebie dobrym wyborem jeśli dysponujesz niewielkim budżetem, zwłaszcza że w promocji do 1 grudnia 2025 roku możesz go kupić za jedyne 2999 zł

 Lenovo LOQ 15ARP9

Jeśli chodzi o gry, to nie oszukujmy się: nie wszystko uruchomimy na nim na ultra. Wciąż jednak jest to sprzęt, który da nam bardzo dużo zabawy. Świetnie także sprawdzi się jako budżetowa stacja robocza — oczywiście tu też musimy patrzeć przez pryzmat jego ceny. Co więc oferuje? Za prezentowanie grafiki odpowiada 15,6-calowa, matowa matryca Full HD o odświeżaniu 144 Hz. Natomiast za jej generowanie RTX 3050 w wersji 6 GB vRAM

Sercem laptopa jest natomiast układ AMD Ryzen 5 7235HS, którego wspiera 24 GB DDR5 4800 MHz w dwóch kościach po 12 GB. Dane użytkownika zmieścimy natomiast na dysku 512 GB, na którym znajduje się Windows 11 Home Edition. A wszystko to za jedyne 2999 zł

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

 Lenovo LOQ 15ARP9 Tani, a świetnie wyposażony
