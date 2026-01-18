Sprzęt

Takiego monitora nie było. Weźmiesz go wszędzie, a to nie jedyny atut

Wkrótce wejdzie do sprzedaży nietypowy monitor. Łączy on cechy smart TV, posiada zintegrowany soundbar i... potrafi działać bez podłączenia do prądu.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 13:00
Telewizor czy monitor? A może sprzęt przenośny?

MobiView to nowa, przenośna hybryda pomiędzy TV a telewizorem. Sprzęt działa bezprzewodowo – z czasem pracy do 5 godzin na baterii, ma preinstalowany system Google TV i dysponuje wbudowanym soundbarem (2 głośniki x 4W i 2 x 8W). Przekątna ekranu to 27 cali, z rozdzielczością 1080p, odświeżaniem 60 Hz, 400 cd/m² jasności. Pojemność akumulatora wynosi 38 400 mAh, a do tego sprzęt ma 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci magazynowej.

Twórcy tego sprzętu obecnie są w trakcie zbiórki na Kickstarterze, która zakończy się w lutym 2026 r. Z kolei wysyłka do wspierających rozpocznie się w marcu 2026 i obejmie cały świat. Produkt kosztuje 499 dolarów i jest to cena promocyjna – wedle producentów o 29% niższa niż planowana cena detaliczna.

MobiView waży 5,45 kg i jest tak skonstruowany, że ma skórzany uchwyt do transportu, więc jest stworzony do łatwego przenoszenia z miejsca na miejsce czy podróży.

Dużą zaletą jest dostęp do aplikacji streamingowych i innych za pośrednictwem Android TV. MobiView posiada również gniazda HDMI 2.1, USB 2.0, Ethernet i złącze 3,5 mm audio. Można do niego także podłączyć opcjonalne akcesorium w postaci kamery internetowej 2K.

Ogółem, sprzęt wypełnia dość unikatową niszę i wygląda interesująco – pierwsze realne testy wkrótce ujawnią, czy spełnia swój potencjał.

telepolis
Zródła zdjęć: Mobiview
Źródła tekstu: Notebookcheck