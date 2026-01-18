Takiego monitora nie było. Weźmiesz go wszędzie, a to nie jedyny atut

Telewizor czy monitor? A może sprzęt przenośny?

MobiView to nowa, przenośna hybryda pomiędzy TV a telewizorem. Sprzęt działa bezprzewodowo – z czasem pracy do 5 godzin na baterii, ma preinstalowany system Google TV i dysponuje wbudowanym soundbarem (2 głośniki x 4W i 2 x 8W). Przekątna ekranu to 27 cali, z rozdzielczością 1080p, odświeżaniem 60 Hz, 400 cd/m² jasności. Pojemność akumulatora wynosi 38 400 mAh, a do tego sprzęt ma 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci magazynowej.

Twórcy tego sprzętu obecnie są w trakcie zbiórki na Kickstarterze, która zakończy się w lutym 2026 r. Z kolei wysyłka do wspierających rozpocznie się w marcu 2026 i obejmie cały świat. Produkt kosztuje 499 dolarów i jest to cena promocyjna – wedle producentów o 29% niższa niż planowana cena detaliczna.

MobiView waży 5,45 kg i jest tak skonstruowany, że ma skórzany uchwyt do transportu, więc jest stworzony do łatwego przenoszenia z miejsca na miejsce czy podróży.

Dużą zaletą jest dostęp do aplikacji streamingowych i innych za pośrednictwem Android TV. MobiView posiada również gniazda HDMI 2.1, USB 2.0, Ethernet i złącze 3,5 mm audio. Można do niego także podłączyć opcjonalne akcesorium w postaci kamery internetowej 2K.