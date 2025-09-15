Sprzęt

Szybka karta pamięci w śmiesznej cenie. Idealna do aparatu i magazynu danych

Karty SD są mniej uniwersalne, od swoich mniejszych kuzynów kart microSD, ze względu na to, że współpracują z mniejszą liczbą urządzeń.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 20:30
Jednak dzięki swoim większym rozmiarom są mniej podatne na przegrzewanie się. Tym samym idealnie sprawdzają się w porządnych aparatach cyfrowych i do przenoszenia danych. Szczególnie to drugie podejście może mieć znaczenie, ponieważ zestaw kart może służyć jako forma pamięci zewnętrznej z fizycznym rozbiciem na różnego rodzaju pliki, np. kopie zdjęć lub dokumentów. Tak się natomiast składa, że karta Samsung EVO Plus może być Wasza za jedyne 39 zł.

Samsung EVO Plus Karta pamięci za grosze

Samsung EVO Plus

Mowa tu o wariancie ze 128 GB pamięci. Karta ta oferuje odczyt do 130 MB/s i zapis do 60 MB/s. Jest przy tym odporna na wysokie temperatury, wodę, promieniowanie RTG i wstrząsy. Jest to więc idealna kopia zapasowa ważnych danych. A wszystko to za jedyne 39 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

