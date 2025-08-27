Szukasz uniwersalnego, ale wciąż taniego tabletu na długie lata? Lepiej trafić nie mogłeś
Jeśli chodzi o długie wsparcie, olbrzymie zaplecze aplikacji, oraz parametry dobre pod każdym względem, to wybór może być tylko jeden: iPad.
A w tym konkretnym przypadku iPad 11. I chociaż mowa tu o kwocie 2099 zł, która jest dość wysoka, nawet jak za iPada, to nie mówimy tu o zwykłym tablecie, a o wariancie wspierającym łączność 5G. Z tego też powodu cena ta jest niezwykle atrakcyjna nawet w odniesieniu do konkurencji z Androidem na pokładzie.
iPad 11 5G
Dzięki temu zyskujemy w pełni niezależne urządzenie, które nie drenuje baterii naszego smartfona kiedy chcemy połączyć się z siecią bez zasięgu naszego Wi-Fi. Przy okazji zyskujemy także fenomenalny ekran, o świetnej kalibracji, oraz cztery bardzo dobre głośniki. A wszystko to jest zwieńczone wydajnością na naprawdę wysokim poziomie i wieloma latami wsparcia. Tym samym kwota 2099 zł wydaje się więcej, niż tylko rozsądna.
