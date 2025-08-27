Sprzęt

Szukasz uniwersalnego, ale wciąż taniego tabletu na długie lata? Lepiej trafić nie mogłeś

Jeśli chodzi o długie wsparcie, olbrzymie zaplecze aplikacji, oraz parametry dobre pod każdym względem, to wybór może być tylko jeden: iPad.

A w tym konkretnym przypadku iPad 11. I chociaż mowa tu o kwocie 2099 zł, która jest dość wysoka, nawet jak za iPada, to nie mówimy tu o zwykłym tablecie, a o wariancie wspierającym łączność 5G. Z tego też powodu cena ta jest niezwykle atrakcyjna nawet w odniesieniu do konkurencji z Androidem na pokładzie.

iPad 11 5G Tablet z 5G na długie lata

iPad 11 5G

Dzięki temu zyskujemy w pełni niezależne urządzenie, które nie drenuje baterii naszego smartfona kiedy chcemy połączyć się z siecią bez zasięgu naszego Wi-Fi. Przy okazji zyskujemy także fenomenalny ekran, o świetnej kalibracji, oraz cztery bardzo dobre głośniki. A wszystko to jest zwieńczone wydajnością na naprawdę wysokim poziomie i wieloma latami wsparcia. Tym samym kwota 2099 zł wydaje się więcej, niż tylko rozsądna. 

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

