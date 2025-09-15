Słuchawki do zasypania. Soundcore Sleep A30 wkraczają do Polski

Soundcore Sleep A30 to już trzecia generacja urządzenia stworzonego z myślą o spokojnym śnie, będąca ulepszoną wersją modeli Sleep A10 i Sleep A20. Rynkowy debiut nowego modelu początkowo realizowany był przez platformę Kickstarter, a teraz słuchawki wchodzą do pełnej sprzedaży i są także dostępne dla użytkowników w Polsce.

Soundcore Sleep A30 to słuchawki dokanałowe TWS, które zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie podczas snu. Wyróżniają się ergonomicznym kształtem oraz funkcją inteligentnej redukcji hałasu Smart ANC, która pozwala użytkownikom cieszyć się ciszą przez całą noc, niezależnie od tego, czy źródłem głośnych dźwięków jest chrapiący partner, śmieciarka czy pies sąsiadów.

Technologia Smart ANC pozwala skutecznie zablokować hałas zewnętrzny o natężeniu do 30 dB, dzięki czemu zapewnia warunki sprzyjające regeneracji. Nowością jest także ulepszone etui ładujące z funkcją Adaptive Snore Masking, która analizuje częstotliwość i głośność chrapania partnera, a następnie generuje dopasowane dźwięki maskujące, pomagające zneutralizować zakłócenia w czasie ich występowania.

Słuchawki Sleep A30 mają o 7% smuklejszą konstrukcję niż poprzednie modele, dlatego idealnie sprawdza się u osób śpiących na boku. W tym modelu zastosowana została również ulepszona technologia AI Brainwave Audio, która wspomaga zasypianie i utrzymanie głębokiego snu. Użytkownicy mogą też skorzystać z biblioteki specjalnych dźwięków, które stymulują mózg do produkcji uspokajających fal.

W trybie lokalnym (bez Bluetooth), przy poziomie głośności 50% i włączonym ANC, słuchawki wytrzymują do 9 godzin pracy, a w połączeniu z całkowicie naładowanym etui – aż 45 godzin. W trybie Bluetooth czas odtwarzania wynosi 6,5 godziny oraz do 35 godzin łącznie w przypadku w pełni naładowanego etui. Dzięki temu użytkownicy mogą zasypiać przy ulubionej muzyce lub w otoczeniu relaksacyjnych dźwięków obecnych w aplikacji.

Sleep A30 pozwalają także na śledzenie pozycji odpoczynku dzięki mobilnej aplikacji Soundcore. Mają też wbudowany budzik z funkcją drzemki, który skutecznie wybudzi użytkownika, a jednocześnie nie zakłóci snu innych domowników. Jeśli słuchawki niespodziewanie znikną w pościeli lub za łóżkiem, to funkcja Find My Earbud w aplikacji pozwala je łatwo zlokalizować dzięki sygnałowi dźwiękowemu.

Po raz pierwszy model A30 będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – klasycznej bieli oraz nowym odcieniu zieleni mist green. W zestawie znajdują się cztery pary silikonowych końcówek, trzy pary końcówek z pianki memory oraz trzy pary skrzydełek do uszu, umożliwiające idealne dopasowanie do różnych kształtów ucha.