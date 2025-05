Soundcore AeroClip – nowe słuchawki open-ear już w Polsce

Słuchawki Soundcore AeroClip mają konstrukcję Open-Ear Clip-On i wykorzystują elastyczne złącze pierścieniowe, które pozwala przypiąć wkładki bezpośrednio do chrząstki ucha, co eliminuje potrzebę wkładania ich do kanału słuchowego. Dzięki tytanowemu przewodowi wewnątrz pałąka złącze jest nie tylko wygodne, ale także wytrzymałe (20 tysięcy zgięć) i stabilne. Dodatkowo miękki materiał TPU i pałąk z pamięcią kształtu zapewniają dobre dopasowanie do różnych kształtów uszu. Dla użytkowników o mniejszych uszach producent przewidział dodatkowe uchwyty, które zwiększają stabilność noszenia.