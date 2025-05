Słynny sklep z bielizną ofiarą ataku. Strona nie działa już od 3 dni

Firma póki co nie odpowiedziała na żadne pytania, dotyczące charakteru ataku, zatem można się domyślić, że pracuje nad ustaleniem przyczyny. Nie wiadomo też, czy zwróciła się do policji o przeprowadzenie dochodzenia. Ale potwierdzono, że sklepy stacjonarne, których na całym świecie mamy ok. 800 są otwarte i funkcjonują w normalnym trybie. Działa także polska wersja sklepu internetowego marki. Firma może przyjmować płatności, co sugeruje, że incydent bezpieczeństwa uderzył w inne systemy.