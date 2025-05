Zamówił telefon, ale został oszukany. Co więcej, sam trafił za kratki

Zamiast telefonu w paczce dostał coś innego

Całe to zdarzenie miało miejsce w Krapkowicach. Na komendę policji zgłosił się 32-latek, który poinformował władze, że kupił telefon przez internet, ale w przesyłce, którą uczciwie opłacił, znajdowało się zupełnie coś innego. Nie dość że paczka nie zawierała telefonu ze zdjęcia, znalazł w niej nieporównywalnie mniej cenny przedmiot. Nic zatem dziwnego, że mężczyzna postanowił zgłosić, że doszło do oszustwa.

Jedna procedura pogrążyła zawiadamiającego

Niestety, całe to zdarzenie nie skończyło się dla niego, tak, jakby się spodziewał. A wszystko to za sprawą faktu, że standardową procedurą w takich przypadkach jest ustalanie tożsamości osoby zgłaszającej popełnienie przestępstwa. I to właśnie go zgubiło. Jak donosi tvn24, w momencie legitymowania mężczyzny, wyszło na jaw, że jest on poszukiwany do odbycia natychmiastowej kary więzienia.