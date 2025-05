TikTok chce uruchomić w Polsce sklep, ale nie taki, jak myślisz

Jeden z największych serwisów społecznościowych na świecie - TikTok - planuje w końcu uruchomić w Polsce platformę Shop. Nie oznacza to jednak sklepu w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Chodzi o możliwość monetyzacji materiałów przez internetowych twórców — donosi XYZ .

TikTok Shop w Polsce

TikTok Shop po raz pierwszy został uruchomiony w USA w 2023 roku. Pozwala on użytkownikom platformy na zakup produktów bezpośrednio z poziomu aktualnie oglądanego filmu lub transmisji. Z kolei dla twórców jest to sposób monetyzacji swoich działań, czyli zarabiania na filmach. Już w zeszłym roku TikTok Shop miał wygenerować w okresie Czarnego Piątku większą sprzedaż niż Shein i Temu.

Nieoficjalnie TikTok Shop ma ruszyć w Polsce najpóźniej w pierwszym kwartale 2026 roku. Według ekspertów może to zrewolucjonizować nasz rodzimy rynek e-commerce i wpłynąć na pozycję Allegro czy OLX. Tzw. live commerce, czyli zakupy na żywo, to stale rosnący trend na całym świecie. W Polsce dopiero raczkuje, ale dzięki TikTok Shop może się to zmienić.