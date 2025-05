Action wycofuje szkodliwą zabawkę. Niesie ze sobą wielkie ryzyko

Tym razem, ostrzeżenie sklepu dotyczy popularnej zabawki dziecięcej. I znów w roli głównej znalazły się szkodliwe substancje. To bardzo nie dobrze, bowiem w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka, z pewnością sporo osób zakupiło zabawkę, która teraz jest pilnie wycofywana.

Wycofany produkt Action - o jaki produkt chodzi?

Produkt nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w wyrobie niebezpiecznej substancji chemicznej w stężeniu przekraczającym dozwolony limit, tj. ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP), co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie, związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz zdrowia użytkowników.

Dlaczego ftalan jest niebezpieczny?

Ftalan zaburza gospodarkę hormonalną organizmu oraz wzmaga stany zapalne. Naukowcy wielokrotnie odowadniali, że działają one na układ nerwowy i sprzyjają rozwojowi nowotworów. Wszystko to razem może przyczynić się nawet do wcześniejszego zgonu. Nie bez powodu Komisja Europejska zdecydowała o ograniczeniu stosowania tej szkodliwej substancji w produktach konsumenckich i wydała stosowne dyrektywy.