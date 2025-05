Action wycofuje produkt. "Zawiera szkodliwe substancje"

Jeśli kupiłeś, zwróć natychmiast

Action apeluje do swoich klientów o natychmiastową reakcję i zwrot popularnego produktu. Chodzi o męskie zegarki marki My Time z metalowym paskiem. Powód takiej decyzji? Okazało się, że produkt przekracza dopuszczalny prawnie poziom zawartości niklu. Noszenie go na nadgarstku może spowodować nieprzewidziane reakcje alergiczne.