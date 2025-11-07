Sprzęt

Sony ma plan na 2026 rok. Będą dwie nowe Xperie

Sony nie zamierza odpuszczać rynku smartfonów. Najnowsze doniesienia sugerują, że japońska firma pracuje już nad przyszłorocznymi modelami. Wygląda na to, że szykują się co najmniej dwie premiery.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:10
0
Nowe Xperie na 2026 rok

Wygląda na to, że Japończycy pozostaną wierni swojej dotychczasowej strategii. Tak jak w tym roku zobaczyliśmy Xperię 1 VII i Xperię 10 VII, tak w przyszłym roku spodziewamy się ich następców. Prace nad flagową Xperią 1 VIII oraz modelem ze średniej półki, Xperią 10 VIII, już trwają.

Nie są to jednak tylko puste spekulacje. Informacje pochodzą z bazy danych kart SIM, gdzie dostrzegł je niezawodny bloger Walkman. Dowody są więc całkiem mocne.

Co zdradzają numery modeli?

W bazie danych znaleziono łącznie sześć nowych jednostek. Są to numery od PM-1530-BV do PM-1535-BV. Wszystko wskazuje na to, że są to regionalne warianty nadchodzącej Xperii 10 VIII. Stanowi to potwierdzenie, że telefon jest już w zaawansowanej fazie przygotowań.

Ale to nie wszystko. Przeciek ujawnił również cztery potencjalne warianty flagowej Xperii 1 VIII, o numerach od PM-1521 BV do PM-1524 BV. Prawdopodobnie jest to model przeznaczony na rynek japoński. Same numery nie zdradzają specyfikacji, ale potwierdzają, że prace nad dwoma urządzeniami idą pełną parą.

Autor Blogu Walkmana zastrzega, że nie ma żadnych dowodów na to, że numery 152x to Xperia 1 VIII, a 153x to Xperia 10 VIII. Równie dobrze może być odwrotnie.

Flagowiec z mocą, średniak z rozsądkiem

Oba telefony mają zadebiutować w przyszłym roku. Oczekiwania są wysokie, szczególnie wobec flagowca. Według plotek, Xperia 1 VIII ma być napędzana przez potężny układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. To ten sam SoC, który ma trafić do części modeli z serii Samsung Galaxy S26. Szykuje się więc prawdziwa bestia wydajności.

Z kolei Xperia 10 VIII celuje w inny segment. Zgodnie z tradycją serii, możemy spodziewać się układu Snapdragon z serii 6. Biorąc pod uwagę, że tegoroczna Xperia 10 VII korzystała ze Snapdragona 6 Gen 3, jej następca zapewne otrzyma nowszą jednostkę z tej samej rodziny. Sony wyraźnie stawia na sprawdzony podział: jeden model premium bez kompromisów i jeden solidny średniak.

Sony Xperia 10 VII
9 opinii
Sony Xperia 10 VII

Sony Xperia 10 VII
9 opinii
Ekran 6.10" OLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2.4 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 128 GB
Sony Xperia 1 VII
6 opinii
Sony Xperia 1 VII

Sony Xperia 1 VII
6 opinii
Ekran 6.50" OLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 4.32 GHz
Aparat 48 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz: Sony Xperia 1 VII – japońska perfekcja bez kompromisów (test)

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, The Walkman Blog
Źródła tekstu: The Walkman Blog, Phone Arena, Android Headlines