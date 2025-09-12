Xperia 10 VII już jest. Sony stawia na prostotę, AI i wytrzymałą baterię

Nowa odsłona Xperii 10

Xperia 10 VII to całkowicie przeprojektowany smartfon. Sony postawiło na lżejszą obudowę (168 g), smuklejszy profil i eleganckie wykończenie matową powłoką. Moduł aparatów wkomponowano w tył tak, by całość wyglądała spójnie i nowocześnie. Ekran chroni szkło Corning Gorilla Glass Victus 2, co ma zapewnić większą odporność na zarysowania i upadki.

Dalsza część tekstu pod wideo

Telefon będzie dostępny w trzech kolorach: białym, turkusowym i antracytowym.

Aparat z dedykowanym przyciskiem

Jedną z nowości jest fizyczny przycisk aparatu, umieszczony na boku obudowy. Pozwala on natychmiast uruchomić aparat i zrobić zdjęcie, nawet przy zablokowanym ekranie. Tego typu przycisk znajduje się we flagowych Xperiach.

Sony Xperia 1 VII 6 opinii Sony Xperia 1 VII 6 opinii Ekran 6.50" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 4.32 GHz Aparat 48 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Sony zastosowało dwa tylne aparaty, ale do dyspozycji są trzy ogniskowe: 16, 24 i 48 mm. Dzięki temu można zrobić zdjęcie szerokie, standardowe albo lekko przybliżone. Nowy przetwornik 1/1,56" w obiektywie 24 mm jest o 60% większy niż w poprzedniku, co powinno poprawić jakość zdjęć w słabym świetle.

Mocniejszy procesor i bateria na dwa dni

Nowy smartfon napędza układ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Japoński producent obiecuje płynne działanie aplikacji i szybsze ładowanie stron oraz filmów. Bateria ma wytrzymać do dwóch dni pracy, a system "ładowania adaptacyjnego" ma chronić ją nawet przez cztery lata.

Sony zdecydowało się też na solidne wsparcie. Nabywcy mogą liczyć na sześć lat aktualizacji zabezpieczeń i cztery nowe wersje systemu Android. Dzięki temu urządzenie będzie dłużej w pełni użyteczne.

AI na pokładzie

Nowa Xperia współpracuje z Google Gemini, czyli asystentem AI, który pomaga w nauce, planowaniu i codziennych zadaniach. Do tego dochodzi funkcja Circle to Search (zakreśl by wyszukać). Wystarczy zakreślić element na ekranie, by od razu wyszukać informacje w Google.

Wyświetlacz i dźwięk

Ekran o proporcjach 19,5:9 obsługuje częstotliwość odświeżania 120 Hz. To oznacza płynniejsze przewijanie i lepsze wrażenia przy oglądaniu wideo.

Nowe głośniki skierowane do przodu dają mocniejszy bas i mniej zakłóceń. Zwiększono także moc sygnału Bluetooth, co powinno poprawić stabilność połączeń audio w trudniejszych warunkach.

Sony chwali się ekologią. W Xperii 10 VII 77% elementów obudowy powstaje z materiałów przyjaznych środowisku, a pudełko pozbawione jest plastiku.

Sony Xperia 10 VII 3 opinii Sony Xperia 10 VII 3 opinii Ekran 6.10" OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.4 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 128 GB Zobacz więcej

Dostępność i cena

Xperia 10 VII trafiła już do przedsprzedaży w sklepie internetowym producenta na stronie www.sony.pl. Smartfon można kupić w kolorze białym, turkusowym i antracytowym. Cena wynosi 1999 zł za konfigurację pamięci 8/128 GB.