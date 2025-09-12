Sprzęt

Xperia 10 VII już jest. Sony stawia na prostotę, AI i wytrzymałą baterię

Sony odświeża swoją średnią półkę i wprowadza model Xperia 10 VII. To smartfon z nowym designem, mocniejszym wnętrzem i funkcjami, które mają przyciągnąć zarówno miłośników fotografii, jak i długiej pracy na baterii. Producent postawił też na sztuczną inteligencję i większe wsparcie aktualizacjami.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 11:25
0
Nowa odsłona Xperii 10

Xperia 10 VII to całkowicie przeprojektowany smartfon. Sony postawiło na lżejszą obudowę (168 g), smuklejszy profil i eleganckie wykończenie matową powłoką. Moduł aparatów wkomponowano w tył tak, by całość wyglądała spójnie i nowocześnie. Ekran chroni szkło Corning Gorilla Glass Victus 2, co ma zapewnić większą odporność na zarysowania i upadki.

Telefon będzie dostępny w trzech kolorach: białym, turkusowym i antracytowym.

Aparat z dedykowanym przyciskiem

Jedną z nowości jest fizyczny przycisk aparatu, umieszczony na boku obudowy. Pozwala on natychmiast uruchomić aparat i zrobić zdjęcie, nawet przy zablokowanym ekranie. Tego typu przycisk znajduje się we flagowych Xperiach.

Zobacz: Sony Xperia 1 VII – japońska perfekcja bez kompromisów (test)

Sony zastosowało dwa tylne aparaty, ale do dyspozycji są trzy ogniskowe: 16, 24 i 48 mm. Dzięki temu można zrobić zdjęcie szerokie, standardowe albo lekko przybliżone. Nowy przetwornik 1/1,56" w obiektywie 24 mm jest o 60% większy niż w poprzedniku, co powinno poprawić jakość zdjęć w słabym świetle.

Mocniejszy procesor i bateria na dwa dni

Nowy smartfon napędza układ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Japoński producent obiecuje płynne działanie aplikacji i szybsze ładowanie stron oraz filmów. Bateria ma wytrzymać do dwóch dni pracy, a system "ładowania adaptacyjnego" ma chronić ją nawet przez cztery lata.

Sony zdecydowało się też na solidne wsparcie. Nabywcy mogą liczyć na sześć lat aktualizacji zabezpieczeń i cztery nowe wersje systemu Android. Dzięki temu urządzenie będzie dłużej w pełni użyteczne.

AI na pokładzie

Nowa Xperia współpracuje z Google Gemini, czyli asystentem AI, który pomaga w nauce, planowaniu i codziennych zadaniach. Do tego dochodzi funkcja Circle to Search (zakreśl by wyszukać). Wystarczy zakreślić element na ekranie, by od razu wyszukać informacje w Google.

Wyświetlacz i dźwięk

Ekran o proporcjach 19,5:9 obsługuje częstotliwość odświeżania 120 Hz. To oznacza płynniejsze przewijanie i lepsze wrażenia przy oglądaniu wideo.

Nowe głośniki skierowane do przodu dają mocniejszy bas i mniej zakłóceń. Zwiększono także moc sygnału Bluetooth, co powinno poprawić stabilność połączeń audio w trudniejszych warunkach.

Sony chwali się ekologią. W Xperii 10 VII 77% elementów obudowy powstaje z materiałów przyjaznych środowisku, a pudełko pozbawione jest plastiku.

Dostępność i cena

Xperia 10 VII trafiła już do przedsprzedaży w sklepie internetowym producenta na stronie www.sony.pl. Smartfon można kupić w kolorze białym, turkusowym i antracytowym. Cena wynosi 1999 zł za konfigurację pamięci 8/128 GB.

Za dodatkową złotówkę można otrzymać słuchawki nauszne WH-CH520. Można też kupić etui na telefon za 50% normalnej ceny.

telepolis
Zródła zdjęć: Sony
Źródła tekstu: Sony