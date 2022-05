Sonos Ray: mały soundbar z ogromnymi możliwościami

Jaki soundbar wstawić do małego salonu? Sonos Ray będzie idealny. Nie tylko wypełni pomieszczenie świetnym dźwiękiem, ale też sam połączy się z popularnymi usługami muzycznymi i oczywiście z innymi głośnikami Sonos.

Sonos Ray to najmniejszy i jednocześnie najtańszy soundbar amerykańskiego producenta. Dzięki kompaktowym wymiarom i nienachalnemu wzornictwu będzie świetnie pasował do każdej przestrzeni – nawet „przytulnej” kawalerki w bloku. To dobry start dla osób, którym marzy się domowe kino, ale jeszcze nie mają na nie miejsca. Do Sonos Ray w każdej chwili można będzie dołożyć kolejne głośniki Sonos, by rozbudować scenę akustyczną.

Podobnie jak w przypadku innych kolumn i soundbarów Sonos, można kupić wersję czarną lub białą. W zestawie znajduje się również uchwyt na ścianę.

Nowy soundbar jest kompatybilny z licznymi serwisami streamingowymi i może samodzielnie odtwarzać muzykę ze Spotify, Apple Music, Deezera, Tidala czy Amazon Music, a także muzyki przechowywanej lokalnie. Można też korzystać z dostępu do stacji radiowych online, w tym autorskich stacji Sonos. Do kolekcji stacji dołączy SOLARSYSTM, stworzona przy współpracy z Lorde. Soundbarem można sterować z pomocą Apple AirPlay 2 albo pilotem do telewizora.

Konfiguracja i obsługa będą banalnie proste. Zresztą Sonos słynie z tego, że jego głośniki są gotowe do pracy błyskawicznie. Soundbar Ray został wyposażony w system Trueplay, który pozwala dostosować dźwięk do akustyki pomieszczenia. Sprawdzałam tę funkcję na Sonos Five i Sonos One – robi wrażenie niezależnie od rozmiaru głośnika.

Oczywiście nie zabrakło opatentowanej konstrukcji bass reflexu, która zapewni bas idealnie wyważony. Nad jakością tego produktu czuwali muzycy i filmowcy, działający w Radzie Dźwięku Sonos. Sonos Speech Enhancement pozwoli wyłuskać mowę z gorzej udźwiękowionych materiałów, a na noc warto włączyć Night Sound – wtedy efekty specjalne nie wyrwą sąsiadów ze snu.

Ray będzie dostępny w przedsprzedaży na stronie sonos.com od 11 maja, a do regularnej sprzedaży trafi 7 czerwca 2022 w cenie 1399 zł.

Kolorowy Roam w futerale Lorde

Bezprzewodowy głośnik Sonos Roam – najmniejszy w rodzinie – pojawi się w nowych kolorach. To głośnik w sam raz na wakacje – przenośny, wodoodporny i totalnie bezprzewodowy (ma Bluetooth i Wi-Fi). Poza białym i czarnym można go kupić także w kolorze Olive (inspirowany roślinnością pustyni), Wave (prosto z Lazurowego Wybrzeża) oraz Sunset (zachód Słońca). Nowe kolory głośników będą pasowały tak samo dobrze do nowoczesnych wnętrz, jak i plenerowych imprez.

Lorde i firma Everybody.World stworzyli limitowaną serię etui na głośniki Roam. To po części celebracja uruchomienia nowej stacji radiowej w katalogu Sonos.

Sonos Roam Colors jest dostępny w sprzedaży od 11 maja 2022 w cenie 899 zł.

Na koniec dodam jeszcze, że użytkownicy sprzętu Sonos w USA będą mogli skorzystać z nowego asystenta głosowego: Sonos Voice Control. Asystent działa z Sonos Radio, Apple Music, Deezerem i Pandorą, będzie dostępny od 1 czerwca. Za Oceanem przemówi głosem aktora Giancarlo Esposito, znanego z ról w serialach „Breaking Bad”, „Better Call Saul” i „The Mandalorian”. Asystent wejdzie do innych krajów, ale na razie nie wiemy nic o głosach, językach ani terminach.

Źródło zdjęć: Sonos

Źródło tekstu: Sonos, własne