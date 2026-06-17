Słuchawki MSI Maestro 500. Zapowiadają się świetnie, a kosztują grosze
MSI wprowadza do sprzedaży nowe słuchawki z ANC i mikrofonem ENC. To model Maestro 500 Wireless.
Firma MSI zaprezentowała nowe, bezprzewodowe słuchawki nauszne. Jednak nie są one skierowane tylko do graczy, jak mogłoby się wydawać na pierwrzy rzut oka. To model, który z powodzeniem można używać do codziennej pracy oraz słuchania muzyki.
MSI Maestro 500 Wireless
MSI Maestro 500 Wireless wyposażone są w przetworniki o średnicy 40 mm i zakresie częstotliwości do 40 kHz. Z telefonem lub innym urządzeniem można je połączyć na trzy sposoby: 2,4 GHz (zalecane przede wszystkim do gier), Bluetooth 5.4 oraz przewodowo za pomocą złącza mini-jack 3,5 mm. Dzięki temu są kompatybilne ze sprzętami mobilnymi, komputerami oraz konsolami.
Słuchawki ferują aktywną redukcję szumów ANC, która może działać równolegle z trybem Transparency. Z kolei mikrofon wyposażony jest w dwa rozwiązania, które mają poprawić jakość dźwięku. Pierwsze to beamforming, czyli kierunkowe zbieranie dźwięku. Drugie to natomiast Environmental Noise Cancellation (ENC), czyli redukowanie dźwięków otoczenia z zachowaniem klarowności mowy. Mikrofon można też łatwo wyciszyć poprzez odchylenie jego ramienia.
Poza tym MSI Maestro 500 Wirless wyposażone są w akumulator o pojemności 1000 mAh, który ma zapewniać nawet do 90 godzin odtwarzania. Zaletą ma być też szybkie ładowaniem, bo podłączenie ich do ładowarki na 5 minut ma gwarantować około 6 godzin użytkowania.
Specyfikacja MSI Maestro 500 Wireless:
- Przetworniki: 40 mm, zakres częstotliwości do 40 kHz (Hi-Res Audio)
- Redukcja hałasu: ANC + tryb Transparency
- Mikrofon: ukryty, beamforming + ENC, flip-to-mute
- Łączność: 2,4 GHz / Bluetooth 5.4 / 3,5 mm jack
- Bateria: 1000 mAh, do 90 h odtwarzania
- Szybkie ładowanie: 5 min ~ 6 h pracy
- Konstrukcja: składana, obracające się nauszniki
- Oprogramowanie: Nahimic for Headset (3D Audio)
- Kompatybilność: PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch, urządzenia mobilne
Słuchawki MSI Maestro 500 Wireless są już dostępne w polskich sklepach w zaskakującej cenie 309 zł.