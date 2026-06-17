Słuchawki MSI Maestro 500. Zapowiadają się świetnie, a kosztują grosze

Firma MSI zaprezentowała nowe, bezprzewodowe słuchawki nauszne. Jednak nie są one skierowane tylko do graczy, jak mogłoby się wydawać na pierwrzy rzut oka. To model, który z powodzeniem można używać do codziennej pracy oraz słuchania muzyki.

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MSI Maestro 500 Wireless

MSI Maestro 500 Wireless wyposażone są w przetworniki o średnicy 40 mm i zakresie częstotliwości do 40 kHz. Z telefonem lub innym urządzeniem można je połączyć na trzy sposoby: 2,4 GHz (zalecane przede wszystkim do gier), Bluetooth 5.4 oraz przewodowo za pomocą złącza mini-jack 3,5 mm. Dzięki temu są kompatybilne ze sprzętami mobilnymi, komputerami oraz konsolami.

Słuchawki ferują aktywną redukcję szumów ANC, która może działać równolegle z trybem Transparency. Z kolei mikrofon wyposażony jest w dwa rozwiązania, które mają poprawić jakość dźwięku. Pierwsze to beamforming, czyli kierunkowe zbieranie dźwięku. Drugie to natomiast Environmental Noise Cancellation (ENC), czyli redukowanie dźwięków otoczenia z zachowaniem klarowności mowy. Mikrofon można też łatwo wyciszyć poprzez odchylenie jego ramienia.

Poza tym MSI Maestro 500 Wirless wyposażone są w akumulator o pojemności 1000 mAh, który ma zapewniać nawet do 90 godzin odtwarzania. Zaletą ma być też szybkie ładowaniem, bo podłączenie ich do ładowarki na 5 minut ma gwarantować około 6 godzin użytkowania.

Specyfikacja MSI Maestro 500 Wireless:

Przetworniki: 40 mm, zakres częstotliwości do 40 kHz (Hi-Res Audio)

Redukcja hałasu: ANC + tryb Transparency

Mikrofon: ukryty, beamforming + ENC, flip-to-mute

Łączność: 2,4 GHz / Bluetooth 5.4 / 3,5 mm jack

Bateria: 1000 mAh, do 90 h odtwarzania

Szybkie ładowanie: 5 min ~ 6 h pracy

Konstrukcja: składana, obracające się nauszniki

Oprogramowanie: Nahimic for Headset (3D Audio)

Kompatybilność: PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch, urządzenia mobilne